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هذه أفضل الطرق لعلاج التهاب اللفافة الأخمصية

منذ دقيقة واحدة
يعد التهاب اللفافة الأخمصية (plantar fasciitis) إحدى مشاكل الأقدام الشائعة

يعد التهاب اللفافة الأخمصية (plantar fasciitis) إحدى مشاكل الأقدام الشائعة

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يعد التهاب اللفافة الأخمصية (plantar fasciitis) إحدى مشاكل الأقدام الشائعة، والتي تصيب النسيج ‫الضام الداعم لقوس القدم.

وبحسب الرابطة الألمانية لأطباء العظام، فإن أسبابه تتمثل في التقدم بالعمر، ‫البدانة، تشوهات القدم مثل القدم المسطحة أو المنحرفة وأطوال ‫الساق المختلفة.

كما قد يحدث الالتهاب نتيجة لفرط ممارسة الرياضة، أو بسبب ممارسة المهن التي تتطلب الكثير ‫من المشي أو الوقوف، إلى جانب استخدام الأحذية التي لا توفر دعما كافيا للقوس أو ذات ‫نعل شديد النعومة.

‫كما قد يرجع التهاب اللفافة الأخمصية إلى بعض الأمراض الروماتيزمية مثل ‫التهاب المفاصل التفاعلي أو التهاب الفقار اللاصق.

‫وتتمثل أعراض التهاب اللفافة الأخمصية في الشعور بألم في الكعب والخدر ‫(التنميل) والتورم واضطرابات المشي.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب، والذي يشمل:

– العلاج الدوائي كمسكنات الألم وأدوية الكورتيزون ‫
– العلاج الطبيعي
– الجبائر
– العلاج بالموجات التصادمية
– اللجوء إلى الجراحة في الحالات ‫الشديدة.

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