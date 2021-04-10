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هذه أفضل طريقة لتحضير البيض

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2021 1:49 مساءً
تناول بيضة يوميا يزيد من خطر الإصابة بالسكري

البيض

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كتبت أخصائية التغذية أولغا ديكر، من الجمعية الوطنية لأخصائيي التغذية على صفحتها على إنستغرام، عن الطريقة الأكثر صحة لتحضير البيض.

أوصت الخبيرة بعدم سلق أو قلي البيض لفترة طويلة، لأنه في هذه الحالة سيتم امتصاص البروتين منه بشكل أسوأ. وقالت ديكر، من الأفضل طهي البيض المسلوق بدون قشر أو البيض بعيون.

وأضافت أن البيض بشكل عام مفيد جدا لاحتوائه على البروتين والليسيثين. ويجب تناول أنواع مختلفة من البيض، بما في ذلك بيض الدجاج والبط والسمان والأوز.

كما نفت أولغا ديكر أن يتسبب هذا المنتج بزيادة الكوليسترول “الضار”. وأشارت خبيرة التغذية إلى أن صفار البيض ليس ضارا كما يعتقد، بل هو مفيد ويحتوي على الليسيثين الذي يعتبر ضروريا لبناء أي خلية في الجسم، فهو يعمل على تطبيع الأيض.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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