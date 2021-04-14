هذه أول دولة تتوقف عن استخدام لقاح أسترازينيكا نهائيا

أسقط اللقاح البريطاني-السويدي بالكامل من برنامج التطعيم في الدنمارك، وفقا لمصادر استشهد بها التلفزيون الدنماركي” TV2″، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير عملية التطعيم لبضعة أسابيع.

وقال التلفزيون إن استخدام لقاح “جونسون آند جونسون” الأمريكي الصنع سيتوقف مؤقتا، في انتظار تحقيق من الاتحاد الأوروبي في تقارير حدوث جلطات دموية بعد التطعيم لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح أحادي الطلقة.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية يوم الجمعة إنها ستحقق في التقارير، بعدما حثت هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية السلطات الصحية على عدم إعطاء لقاح جونسون آند جونسون بعد وفاة امرأة تلقت اللقاح.

بالأمس قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إن مريضة أمريكية توفيت من مضاعفات تخثر الدم بعد تلقيه لقاح “جونسون آند جونسون” المضاد لـ”كوفيد 19″ بينما كانت أخرى في حالة حرجة.

بشكل عام، أصيبت 6 نساء تتراوح أعمارهن بين 18 و48 عاما بنوع نادر من تخثر الدم في المخ، مع انخفاض عدد الصفائح الدموية، بين 6 و13 يوما من تلقي الجرعة.

فشل وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، في التوصل لاتفاق على قواعد إرشادية مشتركة بشأن استخدام لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكوفيد- 19، رغم الدعوات للتنسيق بين الدول الأعضاء لمكافحة التردد العام بشأن أخذ اللقاح.

حقق المنظمون في وجود صلة محتملة بين لقاح “أسترازينيكا” الذي أُعطي بالفعل لملايين الأشخاص في جميع أنحاء أوروبا وجلطات دموية نادرة ولكنها خطيرة في الدماغ، والتي سجلت في مناطق عدة من القارة العجوز.

أوقفت 16 دولة أوروبية على الأقل أو حدت من استخدام لقاح “أسترازينيكا” الشهر الماضي، واستأنف معظمها استخدامه بعد أن قال المنظمون الأوروبيون إن فوائده تفوق مخاطره، لكن لا يزال عدد من الدول الأوروبية تفرض قيودا على السن فيما يتعلق باللقاح.