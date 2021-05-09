هذه الأسباب ستجعلك تشرب ماء الكزبرة يوميا

تستخدم الكزبرة في العديد من الوصفات، وهي شائعة في المطبخ العربي والشرق الأوسط، وهي عشبة ذات قيمة غذائية لها العديد من الفوائد الصحية والخواص العلاجية، فهي أحد أصناف التوابل الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها نظرا لرائحتها المميزة ومذاقها الشهي الذي يجعل الأطباق لذيذة وشهية.

وتعرف الكزبرة بكونها ذات خصائص طبية فريدة، وتقدم الكثير من الفوائد الصحية للجسم، نظرا لمحتواها الغني بالفيتامينات بما في ذلك فيتامينات A و C و K، بالإضافة إلى بيتا كاروتين وحمض الفوليك والعديد من المعادن، وذلك وفقا لما نشره موقع “فود” الهندي.

وينصح خبراء الصحة والتغذية بضرورة إدخال الكزبرة في النظام الغذائي، وخصوصا ماء الكزبرة نظرا لسهولة تحضيره وفوائده الفريدة التي يقدمها.

وتشمل أبرز الأسباب التي ينصح من أجلها تضمين مشروب ماء الكزبرة في النظام الغذائي، ما يلي:

يسهم في تقليل آلام التهاب المفاصل.

يساعد على التخلص من الماء الزائد في الجسم لكونه مدرا للبول.

يساعد على التخلص من السموم في الكلى.

يساعد على تبريد الجسم والتغلب على الحرارة.

يمنع انتفاخ الوجه.

ويمكن تحضير مشروب ماء الكزبرة ببساطة وسهولة، وذلك من خلال إضافة مقدار ملعقة من الكزبرة إلى كوب من الماء ووضعه على نار هادئة حتى الغليان، ومن ثم يُصفى ويُشرب.

وأفاد خبراء التغذية بأنه يمكن تناول مقدار كوب إلى كوبين من مشروب ماء الكزبرة يوميا من قبل جميع الأشخاص، باستثناء الأشخاص الذين يعانون من مشاكل خطيرة في الكلى، إذ ينصح هؤلاء الأشخاص باستشارة الطبيب المختص أولا قبل إدخاله في النظام الغذائي.