قد يسبب الصداع النصفي ألمًا خافقًا، أو إحساسًا بالنبض، وعادةً ما يقتصر على أحد جانبي الرأس. وغالبًا ما يصحبه غثيان، وقيء، وحساسية مفرطة للضوء والصوت. يمكن لنوبات الشقيقة (الصداع النصفي) أن تسبب ألمًا شديدًا لساعات، أو لأيام ويمكن أن تصل شدتها إلى التعارض مع ممارسة أنشطتك اليومية.

قد تحدث أعراض تحذيرية تُعرف بالأورة قبل الصداع أو معه. يمكن أن تشتمل الأورة على اضطرابات بصرية، مثل ومضات ضوئية، أو بُقع عمياء، أو اضطرابات أخرى، مثل الشعور بتنميل في أحد جانبي وجهك أو في الذراع أو الساق وصعوبة في التحدث.

قد تقي الأدوية المساعدة من الإصابة ببعض أنواع الصداع النصفي وتجعلها أقل ألما. قد يساعد الجمع بين الأدوية المناسبة، وطرق علاج المساعدة الذاتية، وتغييرات نمط الحياة.

قال فاليري كوفايف، طبيب الأعصاب في المستشفى السريري المركزي التابع للإدارة الرئاسية لروسيا، إن النبيذ الأحمر والفوار لا يزالان من أهم مسببات الصداع النصفي.

وقال في مقابلة مع صحيفة “أرغومينتي إي فاكتي”: “لكن الشوكولاته أقل احتمالا أن تسبب الصداع مما كان يعتقد سابقا. لكن كل هذا فردي للغاية، كل شخص لديه محفزاته الخاصة. نصيحتي هي كتابة مذكرات للصداع لمساعدتك على تحديد العوامل التي تؤدي إلى حدوثه، بما في ذلك الأطعمة. إن وجدت صلة مباشرة بين الشوكولاتة والألم تخلى عنها”.

وأضاف أنه في كثير من الأحيان ليس الطعام أو المشروبات تسبب الصداع ولكن الجوع.

في الأسبوع الماضي، قام رينات بوغدانوف، كبير أطباء الأعصاب في وزارة الصحة بمقاطعة موسكو، بتعداد الأطعمة المسببة للصداع النصفي، بما في ذلك النبيذ الأحمر والشوكولاتة والجبن والمضافات الغذائية واللحوم المدخنة.