هذه الأطعمة تعادل المشي 4 آلاف خطوة في اليوم!

أكّدت دراسة علمية، أنّ تناول نظام غذائي صحي معيّن، قد يكون مفيدًا تمامًا مثل المشي 4000 خطوة إضافية في اليوم الواحد للحفاظ على اللياقة البدنية.

وارتبطت الأنماط الغذائية الصحية باللياقة البدنية، حتى بعد أخذ مستويات النشاط في الإعتبار. وكان التحسن في اللياقة، مشابهًا لتأثير إتّخاذ 4000 خطوة إضافية كل يوم، بحسب ما أكّد مؤلف الدراسة مايكل مي، من جامعة هارفارد في بوسطن.

وشارك في الدراسة أكثر من 2000 مشارك، وقاموا بالرّكض على جهاز المشي، بينما تمّ قياس مستويات الأوكسجين لديهم من قبل باحثي الجامعة.

وكان الأشخاص الذين التزموا عن كثبٍ بنظامٍ غذائيٍ على طراز البحر الأبيض المتوسط، يتألف من الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، يتمتعون بنفس مستوى اللياقة مثل الأشخاص الذين قطعوا نحو 4000 خطوة يوميًا في الدراسات السابقة للباحثين.

ويعود السبب الرئيسي لذلك، للنسب العالية من الألياف الموجودة في الفاكهة والخضار. كما أنها تحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة التي تقي من الإلتهابات والمشاكل الصحية الأخرى.

وأكمل المشاركون إستبيان تكرار الطعام لتقييم إستهلاك 126 عنصرًا خلال العام الماضي، وقارنت الدراسة اللياقة البدنية للمشاركين مع جودة النظام الغذائي.

وأشارت النتائج إلى وجود “أطعمة خارقة” ذات جودة عالية، يمكن أن تعزز الصحة، وتشمل:

-الخضار والفاكهة

-الحبوب الكاملة (مثل الأرز البني والكينوا والشوفان)

-المكسرات (غير المملحة)

-البقوليات (مثل الفول والبازيلا والعدس والحمص)

-الأسماك

-الدهون الصحية

-الحد من اللحوم الحمراء.