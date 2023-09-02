هذه الأطعمة في منازلكم غير صحية.. تجنبوها

ثمة أطعمة موجودة عادةً في منازلنا ونعتقد أنّها صحية، فيما هي في الواقع من الأطعمة المصنّعة التي يجب تجنّبها قدر الإمكان، واستبدالها باختيارات صحية، بحسب ما نُشر في Doctissimo.

ما الأطعمة التي تبدو صحية وهي في الواقع مصنّعة؟

نحرص عادةً على تجنّب الأطباق الجاهزة والأطعمة الملوّنة والمحليات الصناعية، لاعتبارها مضرّة صحياً كونها مصنّعة. إنما في الواقع هذه ليست حصراً مصدر الضرر الذي من المفترض تجنّبه. فثمة أطعمة كثيرة نشتريها لاعتبارها صحية، ونركّز على تناولها، فيما هي في الواقع من الأطعمة المصنّعة بنسبة عالية ويجب الحذر منها:

-ألواح الحبوب الغذائية

-اللبن المحلّى

-اللحوم الزهرية

-صلصة البيتزا

-المرغرين.

فتُصنّع هذه الأطعمة غالباً للحفاظ على جودتها وشكلها ولجعلها تبدو أكثر جاذبية للمستهلك، كما بالنسبة للحوم الزهرية. كذلك بالنسبة للمرغرين، بهدف الحدّ من نسبة الدهون، تُعتمد فيها مواد مضافة معينة. أما ألواح الحبوب الغذائية، فهي غنية بمواد عديدة صناعية.

ما البدائل لهذه الأطعمة المصنّعة؟

-اللبن المحلّى: يُعتبر الحليب ومشتقاته مصادر ممتازة للكالسيوم والبروتينات الضرورية لصحة العظام والعضلات وصلابتها. أما اللبن المحلّى فمن الأطعمة المصنّعة لغناها بمكونات صناعية تساعد في تأمين ذاك المذاق اللذيذ واللون، وجعله أكثر جاذبية. لذلك، من الأفضل تناول اللبن العادي، فيما قد تُضاف إليه مكونات تساعد في تغيير مذاقه، كالفاكهة أو العسل أو الشوكولا.

-الحبوب الغذائية: تُعتبر من الأغذية الأساسية التي لا بدّ من الاعتماد عليها، لكنها تكون عادةً غنية بالسكر ومصنّعة وتحتوي على مواد مضافة.

-ألواح البروتينات: تُعتبر من الوجبات الصغيرة المغرية والعملية، وقد تحتوي على عناصر غذائية مهمّة، إلاّ أنّها تحتوي على مواد مضافة عديدة. يمكن استبدالها بوصفة تُحضّر في المنزل بالشوفان الممزوج مع المكسّرات ورقائق الشوكولا والعسل، ويوضع المزيج في الفرن.

-الصلصات للعجين: قد تكون عملية للعائلة، إلاّ أنّها قد تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والمواد المضافة لحفظها لوقت أطول. إنما يمكن تحضير هذا النوع من الصلصات للبيتزا في المنزل بالبندورة والثوم والحبق.

-الحساء الجاهز: هي لا تحتوي على العناصر الغذائية الصحية كما قد يبدو للوهلة الأولى، بل تحتوي في الواقع على نسبة عالية من الملح مع مواد مضافة عديدة، تهدف إلى تحسين مذاقها، ومنها ما يهدف إلى منع نمو الجراثيم فيها. يمكن تحضير الحساء في المنزل بالخضراوات المثلجة مع البصل وبعض التوابل، للحصول على حساء صحي فعلاً خالٍ من المواد المضافة وقليل الملح.