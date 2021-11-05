هذه الأطعمة مميزة لحماية أسنانك من التلف

يعاني الكثيرون من مشكلة تسوس الأسنان وخاصة الأطفال والمراهقين، ومن المعروف بأن أنواع الطعام التي يتناولها الإنسان تلعب دوراً هاماً في صحة الأسنان.

ومن هذا المنطلق أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني، مجموعة من الأطعمة الصحية للأسنان، على النحو التالي:

الحليب

غني بالكالسيوم وفيتامين د، لذا فإنه مفيد لصحة الأسنان. وحتى لو كان يحتوي على اللاكتوز، وهو نوع من السكر، فإنه لا يزال يحمي من التسوس.

الجبن

عندما تأكل الجبن، فإنك تحارب تآكل الأسنان، وهو عامل يؤدي إلى التسوس. وفقًا للباحثين، فإن تناول الجبن يقلل من الحموضة في الفم عن طريق إنتاج اللعاب، وبالتالي يمنع تكون البكتريا التي تحب البيئات الحمضية من التراكم على الأسنان.

الزبادي

يعتبر الزبادي من أفضل الأطعمة التي تكافح تسوس الأسنان، إذ أنه يساعد على إعادة تمعدن مينا الأسنان، مع تقليل حموضة الفم. ولكن يجب اختيار الزبادي الخالي من السكر لجني الفوائد المرجوة.

التوت البري

هذا التوت الأحمر الصغير معروف علميًا بأنه أحد أفضل الأطعمة المضادة للتسوس. إذ أنه مليء بالبوليفينول (مضادات الأكسدة) التي تعتبر فعالة بشكل خاص في مكافحة حموضة الفم والأسنان.

المكسرات

المكسرات مليئة بالبروتين والدهون الصحية. تساعد المكسرات مثل الكاجو على التخلص من البكتيريا الضارة من الفم وإزالة الأطعمة اللزجة، مثل الفواكه المجففة.

البصل

يشتهر البصل بتسببه برائحة الفم الكريهة، ومع ذلك فهو أحد أفضل الأطعمة لأسنانك. تهاجم بعض المركبات الكيميائية الموجودة في البصل بشكل مباشر عدة أنواع من البكتيريا التي تسبب التسوس وأمراض اللثة. للحصول على أفضل النتائج، اختر البصل العضوي المزروع محليًا.

التفاح

يؤدي قضم التفاح إلى تحفيز إفراز اللعاب والتخلص من البكتيريا المسؤولة عن تسوس الأسنان. بعد تناول تفاحة، انتظر حوالي 30 دقيقة قبل غسل أسنانك بالفرشاة لتجنب تخريش المينا.

الشوكولاتة الداكنة

يمكنك محاربة تسوس الأسنان عن طريق تناول الشوكولاتة، لكن عليك أن تختار الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على القليل من السكر والكثير من البوليفينول. وفقًا للخبراء، فإن مادة البوليفينول الموجودة في الكاكاو رائعة في مكافحة البكتيريا المسؤولة عن ترسبات الأسنان وحمض الفم.