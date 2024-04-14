هذه الأعشاب تساعد على خفض الكوليسترول خلال الصيف!

يشكل ارتفاع مستويات الكوليسترول خطرًا كبيرًا على صحة القلب ويزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وبحسب ما نشرته صحيفة Times of India، ينصح الخبراء بضرورة السيطرة على مستويات الكوليسترول من أجل التمتع بصحة مثالية، كما يلي:

خفض نسبة الكوليسترول

مع ارتفاع درجة الحرارة خلال أشهر الصيف، من الضروري إعطاء الأولوية لصحة القلب من خلال التحكم في مستويات الكوليسترول. إن دمج الأعشاب في النظام الغذائي يمكن أن يوفر طريقة طبيعية وفعالة لخفض نسبة الكوليسترول ودعم الصحة العامة. فيما يلي قائمة ببعض الأعشاب الشائعة التي تشتهر بخصائصها الخافظة للكوليسترول والتي تعتبر مثالية لموسم الصيف:

1. ثوم

يحتوي الثوم على الأليسين، وهو مركب يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL ومنع تراكم الترسبات في الشرايين. يمكن أن يساعد دمج الثوم الطازج في الوجبات أو تناول مكملات الثوم في تعزيز صحة القلب.

2. كُركُم

يتميز الكركمين، المركب النشط في الكركم، بخصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات تدعم صحة القلب والأوعية الدموية. يمكن أن تساعد إضافة الكركم إلى الأطباق أو الاستمتاع بشاي الكركم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار وتحسين وظائف القلب.

3. زنجبيل

يحتوي الزنجبيل على جينجيرول، وهو مركب نشط بيولوجيًا يساعد على خفض مستويات الكوليسترول وتحسين الدورة الدموية. إن دمج الزنجبيل الطازج في العصائر أو الشاي أو البطاطس المقلية يمكن أن يدعم صحة القلب ويخفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي.

4. قرفة

تساعد القرفة، الغنية بمضادات الأكسدة والبوليفينول، على تقليل مستويات الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية. يمكن أن يوفر رش القرفة على دقيق الشوفان أو الزبادي أو سلطات الفاكهة طريقة لذيذة لدعم صحة القلب خلال أشهر الصيف.

5. نبات الحلبة

تحتوي بذور الحلبة على ألياف قابلة للذوبان، مما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار وتنظيم مستويات السكر في الدم. يمكن أن يساعد تناول شاي الحلبة أو إضافة بذور الحلبة إلى الحساء أو اليخنة أو السلطات في تحسين مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي.

6. الريحان

يحتوي الريحان على مركبات مثل الأوجينول والكاريوفيلين، والتي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. يمكن شرب شاي تولسي أو إضافة أوراق الريحان الطازجة إلى السلطات والصلصات بما يمكن أن يدعم صحة القلب في حرارة الصيف.

7. إكليل الجبل

يحتوي إكليل الجبل على حمض الروزمارينيك، وهو مركب يساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية. إن إضافة الروز ماري الطازج إلى المخللات أو الخضروات المشوية يمكن أن يوفر نكهة وفوائد صحية للقلب.

8. مردقوش

يشتهر الأوريغانو بأنه غني بمضادات الأكسدة والفلافونويدات التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار LDL والحماية من أمراض القلب.

ويمكن أن يؤدي استخدام الأوريغانو الطازج أو المجفف في صلصات المعكرونة أو السلطات أو البيتزا المصنوعة بالمنزل إلى إضافة نكهة مع تعزيز صحة القلب.

9. بَقدونس

كما يحتوي البقدونس على مركب اللوتولين، الذي يساعد على خفض مستويات الكوليسترول وتقليل الالتهابات في الجسم. إن إضافة البقدونس الطازج إلى السلطات أو الحساء أو العصائر يمكن أن يدعم صحة القلب ويعزز الأطباق الصيفية.

10. الكزبرة

تحتوي الكزبرة على مركبات مثل اللينالول والجيرانيول، والتي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار وبالتالي تحسين وظائف القلب. يمكن أن توفر إضافة أوراق الكزبرة الطازجة إلى الصلصة أو السلطات أو المخللات طريقة منعشة لدعم صحة القلب في فصل الصيف.