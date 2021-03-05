هذه الأغذية لن تسبب لك ضررا إذا تناولتها في الليل

أخبرت المختصة بأمراض الجهاز الهضمي والتغذية، نوريا ديانوفا، قناة “زفيزدا” الروسية أنه يمكن تناول الطعام في الليل دون الإضرار بالجسم.

وأشارت الخبيرة إلى أن هذه القضية تتعلق بجانبين في آن واحد: نفسي وفسيولوجي.

وقالت الخبيرة: “الفسيولوجي هو أنه في الليل يعمل عصب المبهم. إنه يبطئ جميع العمليات عن قصد – وبالتالي يستعيد الجسم حيويته. نتنفس بعمق، ولكن أقل. من ناحية الهرمونات، فإن العكس هو الصحيح. يسود هرمون التجديد والنمو. ويحفز الميلاتونين”.

وشددت على خلفية هذا، تتباطأ الانقباضات، وتقل عمليات الهضم، وبالتالي تحتاج المعدة إلى البروتين، ولكن سهل الهضم فقط.

وأضافت الطبيبة: “اللحوم على شكل طعام للأطفال مناسبة هنا. سوف تنزل بسهولة ولن تتجمع. إذا أكلت لحمًا عاديا، ففي الصباح لن يكون لديك شهية أو شهية قليلة”.

صنفت طبيبة التغذية الكوكتيلات البروتينية أو الأطعمة من فئة خاصة “العلاجية” على أنها أصناف سهلة الهضم من الأطعمة الليلية، وهي في الواقع مناسبة للجميع تمامًا.

وتابعت: “يوجد علب تحل محل وجبة خفيفة كاملة من 200 إلى 300 سعر حراري. إنه مجرد كوكتيل لذيذ… “.

الخيار التالي المحتمل هو عجة بالخضروات. إنها سهلة الهضم. يمكن أن يشمل ذلك أيضًا الأسماك بأي شكل – يمكن هضمها بسهولة. هذا ينطبق أيضا على جبنة الحليب المحمض.

وقالت للقناة: “أعتقد أن الموز مفيد للمعدة ويمكنك أن تأكل موزة واحدة بأمان. من المهم ألا يعاني الشخص من مرض السكري الحاد”.

لفتت ديانوفا الانتباه إلى حقيقة أن اللحوم والدواجن ليست مناسبة لتناولها في المساء والليل.