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هذه التمارين الـ5 تحمي عضلات جسمك قبل الجري

29 - أغسطس - 2021
آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2021 4:27 مساءً
الجري

الجري

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قدمت خبيرة في مجال رياضة الترياتلون مجموعة من النصائح والتمارين التي يجب القيام بها قبل ممارسة رياضة الجري لمنع التعرض للإصابة.

ففي لقاء مع “سبوتنيك”، تحدثت فيكتوريا شوبينا، نائبة رئيس اتحاد الترياتلون الروسي، عن التمارين التي يجب القيام بها قبل ممارسة الجري.

ووفقا للخبيرة، يحتاج العداء إلى تدريب وظيفي يوازن فيه بين عمل العضلات والأربطة مع تقوية الجهاز العضلي الهيكلي ككل، مضيفة بأن الإصابات التي يتعرض لها الرياضيون لا تحدث مباشرة وإنما بعد فترة نتيجة لتراكم المشاكل على العضلات.

وقدمت الخبيرة مجموعة من 5 تمارين نصحت بإجرائها قبل ممارسة الرياضة، وهي:

1-القرفصاء الكاملة: والتي تجرى من خلال الجلوس بوضعية القرفصاء بزاوية 90 درجة والوقوف باستقامة، والشخص السليم يستطيع رفع جسمه وفي حال وجود مشاكل نصحت بممارستها بزاوية أكبر.

2-البلانكا: تتم بإجرائها على الساعدين لمدة 30 ثانية.

3-تمارين الضغط: من المهم ألا يكون هناك ترهل في العمود الفقري القطني وأن يكون الظهر في خط مستقيم. إذا لم ينجح الأمر، فيمكنك القيام بتمارين الضغط مع مساعدة الركبتين.

4-تمرين القارب: ويتم بالاستلقاء على المعدة ورفع القدمين واليدين في الوقت نفسه، وينصح بأدائه على 10 مرات.

5-تمرين “سيد آب”: الاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين ولمس أخمص القدمين.

ونصحت الخبيرة بضرورة إجراء فحص شامل للجسم مرة واحدة على الأقل في السنة وزيارة الطبيب للتعرف على مدى قوة الجسم.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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