الأثنين 19 صفر 1445 ﻫ - 4 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هذه التّحاليل تكشف الأورام الخبيثة

منذ 4 دقائق
أورام خبيثة

أورام خبيثة

A A A
طباعة المقال

أشار أخصائي جراحة الأورام والعلاج الكيميائي أنطون إيفانوف، إلى تحاليل معيّنة تكشف الإصابة بالأورام.

ويشير إلى أنه قبل كل شيء يجب إجراء:

– تحليل دم عام: يكشف أنواع الخلايا التي مستواها في الدم طبيعي والخلايا التي ارتفع أو انخفض مستواها. كما أن هذا التحليل يكشف عن الالتهابات الموجودة في الجسم، التي عادة تصاحب نشوء الأورام الخبيثة.

– تحليل بيوكيميائي للدم: هذا التحليل يوضح وجود علامات بيوكيميائية تنظم عمل الأعضاء الداخلية.

– دراسة العلامات الجينية أو الطفرات التي قد تشير إلى وجود ورم في الجسم أو الاستعداد له.

– عمل مخطط مناعي يبين توزيع الخلايا الليمفاوية التي تكافح الخلايا المصابة بالفيروسات والبكتيريا والخلايا السرطانية. فإذا ظهر أن نسبتها أعلى من 20 في المئة يجب الخضوع لفحص مفصل وشامل لدى أخصائي الأورام للكشف عن ورم خبيث محتمل.

ويمكن عند الضرورة إجراء فحص مفصل للأعضاء (خزعة) ودراسات كيميائية مناعية أيضا.

    المزيد من الصحة

    اضطرابات النوم- تعبيرية
    تعاني من مشاكل في النوم.. ابحث عن ما تأكله
    السقوط أثناء النوم- تعبيرية
    هل تشعر بالسقوط أثناء النوم؟.. إليك الأسباب
    باحث في مختبر
    مرض "نادر وخطير" يثير القلق في ولاية فرجينيا أميركية

    الأكثر قراءة

    زياد الرحباني
    زياد الرحباني يطلّ بعد غياب
    مخاطر جسيمة لحلوى الجلاتين
    تحذير للآباء.. نوع من الحلوى يعرض أطفالكم لغيبوبة
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    من هو الوزير المسلم الشاب الذي سيقود جيش أوكرانيا؟