هذه الحالات تتطلب شرب ما يزيد عن 8 أكواب ماء يوميًا

تحتل السوائل حوالي 60٪ من وزن الجسم وتسمح لأعضائنا الداخلية بالعمل بشكل جيد.

وينظم الماء درجة حرارة الجسم، ويحافظ على ليونة المفاصل ويحمل المغذيات إلى الخلايا.

إذا كنت تعتقد أن شرب 8 أكواب من الماء يوميًا سيكون كافيًا، فأنت مخطئ. وفي الواقع، تحتاج أحيانًا إلى شرب ما يزيد عن هذه الكمية في حالات معينة.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، أن هناك 4 حالات يجب أن يتم أخذها في عين الاعتبار.

أولًا، إذا كنت تعيش في منطقة ذات مناخ حار.

ثانيًا، إذا كنت تمارس التمارين الرياضية.

ثالثًا، يجب أن تشرب النساء ما يزيد عن 8 أكواب من المياه في حالة الحمل والرضاعة الطبيعية.

رابعا، إذا كنت مصابًا بأمراض تجعل الجسم يخسر الكثير من السوائل، مثل الحمى والقيء.

ونشرت وزارة الصحة العُمانية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، بعض الخطوات التي ستساعدك على تذكر شرب الماء بشكل أكبر.. ما أبرزها؟

– ضع زجاجة الماء أمام عينيك طوال اليوم حتى لا تنسى شرب الماء.

– اجعل الماء جزءًا من عاداتك الصباحية والمسائية.

– تمرّن على شرب الماء قبل تناول الطعام.

– أضف نكهة خاصة إلى الماء إذا كنت تشعر بالملل من شرب الماء بشكله الطبيعي، مثل النعناع أو البرتقال أو الليمون.