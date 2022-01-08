هذه الزيوت تخفض الكولسترول بنسبة 26 %

يعد ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم أحد الأسباب الرئيسية لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يودي بحياة آلاف الأشخاص كل عام.

وبحسب دراسة طبية نشرت في بريطانيا، اليوم السبت، يمكن الوقاية من هذه الحالة باتباع نظام غذائي جيد وممارسة الرياضة، وإضافة نوعين من الزيوت للوجبات الغذائية، واللذين من شأنهما أن يساعدا على خفض مستوى الكولسترول بنسبة تصل إلى 26%.

وقالت الدراسة، التي نشرت في مجلة ”ساينس ديلي“ ونقلتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية: ”لطالما تم التحذير من الدهون المشبعة باعتبارها السبب الرئيسي وراء ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، ولكن هذا لا يعني أنه يجب تجنب جميع الدهون“.

وأوضحت الدراسة أن بعض الزيوت النباتية لها ”تأثيرات مضادة“ على مستوى الكولسترول في الدم، مشيرة إلى أن الجمع بين زيت نخالة الأرز وزيت السمسم يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات الكولسترول السيئ مع زيادة الدهون الجيدة.

وقالت الدراسة: ”توصلت تجربة إلى أن الأشخاص الذين طهوا طعامهم بمزيد من زيوت السمسم ونخالة الأرز سجلوا انخفاضًا كبيرًا في ضغط الدم، وتحسنا في مستويات الكولسترول“.

ووجدت الدراسة أن الجمع بين تلك الزيوت يعمل تقريبًا مثل دواء ارتفاع ضغط الدم الموصوف بشكل شائع، وأن استخدام مزيج الزيت إلى جانب الأدوية أسفر عن نتائج جيدة للغاية.

وأشار الباحثون في دراستهم إلى أن زيت نخالة الأرز، مثل زيت السمسم، يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة، ويبدو أنه يحسن مستوى الكولسترول لدى المرضى.

وقالت الدراسة: ”بالإضافة إلى ذلك، قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بطرق أخرى، بأن يتم استخدامه بديلاً للزيوت والدهون الأقل من الناحية الصحية في النظام الغذائي“.

وأوضحت الدراسة أنها استندت إلى تجربة على مجموعة من 300 فرد يعانون من ضغط الدم الخفيف إلى المرتفع، وأنه تم تقسيم المجموعة إلى ثلاث مجموعات، مبينة أنه تم علاج المجموعة الأولى بأدوية ضغط الدم، فيما تم إعطاء المجموعة الثانية مزيجا من زيت نخالة الأرز وزيت بذور السمسم بمقدار أوقية كل يوم مع وجباتهم.

وأشارت الدراسة إلى أنه تم إعطاء المجموعة الثالثة مزيجًا من العلاجين المذكورين أعلاه؛ أي الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم والزيوت.

وقالت الدراسة: ”بقياس مستويات الكولسترول، وجد الباحثون أن المجموعة التي تستخدم الزيوت انخفض لديها الكولسترول السيئ بنسبة 26%، فيما زادت نسبة الكولسترول الجيد لديها بنحو 9.5%.. وفي المجموعة التي تناولت أدوية ضغط الدم لم يلاحظوا أي انخفاض في الكولسترول، لكن أولئك الذين جمعوا بين الدواء والزيوت سجلوا انخفاضًا بنسبة 27% في الكولسترول السيئ، وزيادة بنسبة 10.9% في الكولسترول الجيد“.