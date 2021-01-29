هذه العلامات الـ5 تدل على ضعف جهاز مناعتك

يعد النظام الغذائي المتوازن والمتكامل ضرورة لتقوية الجهاز المناعي لدى الإنسان لتجنب الإصابة بالأمراض خاصة في ظل تفشي وباء كورونا .

يتكون الجهاز المناعي من خلايا الدم البيضاء والعقد الليمفاوية والأجسام المضادة التي تساعد الجسم على الحماية من الالتهابات والأمراض.

ويشكل جهاز المناعة الحصن المنيع الذي يقف في وجه الجراثيم والفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض، وفي حال حدوث أي خلل فيه، يصبح الجسم أقل قدرة على مقاومة هذه العوامل الممرضة.

وفيما يلي مجموعة من العلامات والمؤشرات على ضعف جهاز المناعة، بحسب صحيفة إنديان إكسبريس:

المستويات العالية من التوتر

أول علامة ملحوظة لضعف جهاز المناعة هي ارتفاع مستويات التوتر، فإهمال مستوى التوتر يقلل من فعالية جهاز المناعة على المدى الطويل، وهذا يؤدي إلى انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء والخلايا الليمفاوية التي تساعد أجسامنا على مكافحة العدوى وتقليل خطر الإصابة بنزلات البرد والإسهال وما إلى ذلك.

العدوى المتكررة

عندما تنخفض خلايا الدم البيضاء لدينا، نصبح أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وثبت طبياً أنك إذا كنت تعاني من أكثر من 5 التهابات في الأذن، أو التهاب الجيوب الأنفية الجرثومي المزمن، أو أكثر من التهاب رئوي، أو تحتاج إلى أكثر من 3 دورات من المضادات الحيوية في العام، فعليك التركيز على تعزيز نظام المناعة لديك.

التعب والخمول

يمكن أن يجعلك نظام المناعة البطيء تشعر بالخمول طوال اليوم حتى لو حصلت على قسط كافٍ من النوم في الليل، فهو يترك الجسم مرهقًا ومستويات طاقة منخفضة على الرغم من عدم القيام بمهام مكثفة.

شفاء بطيء للجروح

لا يمكن لجهاز المناعة الضعيف أن ينتج جلدًا جديدًا بسرعة، مما يؤدي إلى بطء شفاء الجروح، حيث أن الخلايا المناعية السليمة هي التي تساعد على تجديد خلايا الجلد الجديدة عندما يتعرض الجلد لأي ضرر.

آلام المفاصل

تعد آلام المفاصل المتكررة من أكبر العلامات الدالة على ضعف المناعة، هذا لأنه إذا كان جهازك المناعي يعمل بشكل بطيء لفترة طويلة، فسوف ينتهي بك الأمر إلى الإصابة بالتهاب الأوعية الدموية الناتج عن اضطراب أو عدوى في المناعة الذاتية، وستعاني أيضًا من انتفاخ وتيبس المفاصل في كثير من الأحيان بسبب التهاب في البطانة الداخلية للمفاصل.