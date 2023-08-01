هذه العلامات المبكرة للإصابة بذبحة قلبية

أصبح مؤكداً أن التدخين وارتفاع ضغط الدم والسكري واتباع نمط حياة يغلب عليه الركود من عوامل الخطر التي تزيد احتمال الإصابة بأمراض القلب. لكن ما يجهله كثيرون هو العلامات المبكرة التي يمكن أن تدل إلى الإصابة بذبحة قلبية حتى يتم التدخل سريعاً قبل فوات الأوان.

ما العلامات المبكرة التي يمكن أن تظهر قبل الإصابة بذبحة قلبية؟

يؤكد الخبراء أنه من الممكن أن تسبق الذبحة القلبية بأيام أو أسابيع حتى ما ينذر باحتمال حصولها ويستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة. وبالتالي معرفة هذه العلامات يمكن أن ينقذ الحياة بحسب ما نشر في Huffingtonpost بما أن الذبحة القلبية يمكن أن تسبب الموت المفاجئ والسريع أحياناً وتحصد ملايين الأرواح في العالم.

– الألم في الصدر والضغط: يمكن أن يكون الألم في الصدر إنذاراً يدل إلى احتمال الإصابة بذبحة قلبية أو مشكلة في القلب في الأيام التي تلي. ففي حال الشعور بأي شكل من أشكال الانزعاج والضغط في الصدر، من المهم الاتصال بالطبيب مباشرة.

– الألم في العنق والكتف: غالباً ما يتم الربط ما بين الإصابة بذبحة قلبية والألم في الذراع اليسرى.

إلا أن المؤشرات المبكرة للذبحة القلبية قد لا تكون بهذا الوضوح. قد تكون الألم في الصدر من المؤشرات، لكن بالنسبة لمن هم أكبر سناً قد تظهر أعراض أخرى مثل الألم في العنق أو الكتف أو الذراع. كما يمكن مواجهة نوع من التنميل الذي يمتد نحو الفك.

– الشعور سريعاً بالتعب أو الانزعاج بعد القيام بجهد: الشعور سريعاً بالإرهاق وضيق النفس من المؤشرات المبكرة أيضاً للذبحة القلبية. فيمكن أن يشعر الشخص المعني بالإرهاق سريعاً بعد بذل جهد بسيط في الحياة الروتينية. كما يمكن أن يعاني البعض تنميلاً في الذراع أو انزعاجاً في الصدر بعد القيام بجهد أكبر.

– الغثيان ومشكلات في المعدة: الألم في المعدة والغثيان والتعب العام من المؤشرات المبكرة التي قد تنذر باحتمال الإصابة بذبحة قلبية. لكنها لا تنطبق على الكل لأن البعض قد يشعر بأعراض بسيطة، فيما يمكن عدم الشعور بأي عارض.

من جهة أخرى، يمكن أن تظهر أعراض أكثر حدة بوتيرة أسرع في الأيام التي تسبق الذبحة القلبية مباشرة. مع الإشارة إلى أن الفترة التي تفصل بين ظهور أعراض والتعرض لذبحة قلبية يمكن أن تختلف بين شخص وآخر إلى حد كبير. يمكن أن يشعر البعض بازدياد الأعراض سوءاً قبل أيام من التعرض لذبحة قلبية.

فقد تتزايد الأعراض التي يمكن أن تسبق الذبحة القلبية بشكل ملحوظ، كما يمكن أن تطول مدتها أكثر بعد وتزيد حدة. ففي حال ملاحظة أي أعراض، خصوصاً إذا ظهرت فجأة وبحدة، من الضروري الاتصال بالطبيب مباشرة. وحتى في حال وجود مشكلة قلب سابقة وفي حال ملاحظة أعراض بسيطة، يجب استشارة الطبيب أيضاً. فمن يلجأ إلى الطبيب يمكن أن يتلقى العلاج وينقذ حياته.

كيف يمكن الوقاية من الذبحة القلبية؟

ثمة عوامل خطيرة عديدة يمكن أن تزيد احتمال الإصابة بذبحة قلبية وتكون خارجة عن السيطرة، لكن هناك سلوكيات معينة يمكن الالتزام بها فتساعد على الحد من الخطر كالمشي يومياً أو اتباع نظام غذائي صحي والامتناع عن تناول أطعمة معينة مضرة بصحة القلب. هذا إضافة إلى ضبط معدلات الكوليسترول ومستوى ضغط الدم والسكر في الدم.

يمكن العمل من سن مبكرة على اعتماد هذه السلوكيات للحد من الخطر، خصوصاً أنه في حال الإصابة بذبحة قلبية، يزيد احتمال الإصابة بأخرى بعدها.