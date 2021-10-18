الأربعاء 14 ربيع الأول 1443 ﻫ - 20 أكتوبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هذه العلامات تكشف اكتئاب الرجل

18 - أكتوبر - 2021
سن اليأس عند الرجال

رجل

A A A
طباعة المقال

قالت الجمعية الألمانية للطب والعلاج النفسي، وطب الأعصاب، إن لاكتئاب الرجل أسباب عدة تتمثل في التقدم في العمر، والإحساس بدنو الأجل، والوحدة، وفقدان عزيز، مثل شريك الحياة، أو أحد الأبناء، وفقدان مصدر الدخل المادي.

وأوضحت الجمعية أن علامات مميزة، تنذر باكتئاب الرجل منها الاستغراق في العمل، أو الإفراط في ممارسة الرياضة، أو إدمان المخدرات والمشروبات الكحولية، إضافة إلى السلوك المتهور، والتصرفات العدوانية، أو المحفوفة بالمخاطر.

وأضافت الجمعية أنه إلى جانب هذه العلامات هناك أعراض أخرى عامة تنقسم إلى جسدية تتمثل في الصداع المستمر،وآلام العضلات، وآلام الظهر، والدوار المستمر، واضطرابات النوم.

وتتمثل الأعراض النفسية المصاحبة في الحزن، والكآبة، والقلق، وفقدان الدوافع، وتراجع الثقة في النفس، والانهزامية،واليأس.

وأوصت الجمعية المحيطين بالمكتئب، تشجيعه على استشارة الطبيب النفسي في أقرب وقت ممكن للعلاج النفسي قبل فوات الأوان وتفاقم الحالة أوالإقدام على إيذاء النفس أو الانتحار.

وأشارت الجمعية إلى أن أولى خطوات العلاج هي تحديد سبب الاكتئاب.

وإلى جانب العلاج الدوائي يلعب العلاج السلوكي المعرفي دوراً مهماً في مواجهة الاكتئاب، إذ يساعد المريض على التغلب على الموقف الذي أدى إلى الاكتئاب، للعودة إلى الحياة بشكل طبيعي.

    المصدر :
  • الإمارت 24

المزيد من الصحة

أغذية تمد الجسم بالحديد
مخاطر مخيفة لانخفاض الحديد في منتصف العمر
بينهما الصيام.. سرّان للعيش لفترة أطول
الأمهات المعرضات لأدوات التنظيف أكثر عرضة لإنجاب أطفال مصابين بالربو

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

وزير الاقتصاد أمين سلام
وزير الاقتصاد: سنُثبّت الدولار على 12 ألف ليرة
السكتة الدماغية- تعبيرية
غالبا ما يتجاهلها الناس.. أعراض تنذر بالسكتة الدماغية
الأمير سطام بن خالد آل سعود
أمير سعودي رداً على نصر الله: أيها الكاذب.. لم نسلح أحداً من أحزاب لبنان احتراماً للدولة