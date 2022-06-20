هذه العلامات قد تدل على احتمالية إصابتك بالربو

الربو مرض رئوي يسبب التهابا وضيق المجاري التنفسية، وتشمل الأعراض الشائعة صعوبة التنفس وضيق التنفس والصفير والسعال وضيق الصدر.

يمكن أن تختلف الأعراض من شخص لآخر وتتراوح من خفيفة إلى شديدة، وقد يعاني الأشخاص من أعراض فقط في مواقف معينة ، مثل عند ممارسة الرياضة. وفي بعض الحالات ، يمكن أن يكون الربو مهددًا للحياة.

ووفقا لما ذكره موقع “medicalnewstoday”، أنه يمكن التعرف على أعراض الربو عند الأطفال والبالغين والمجموعات الأخرى ، مثل كبار السن والنساء الحوامل.

عادةً ما يصاب البالغون المصابون بالربو بهذه الحالة في مرحلة الطفولة أقل شيوعًا، وقد يكتسبها الشخص كشخص بالغ. في هذه الحالة ، يسميها الأطباء الربو عند البالغين.

تشمل الأعراض الرئيسية للربو عند البالغين ما يلي: ضيق الصدر، السعال وخاصة في الليل أو عند الضحك، صعوبة في التنفس، ضيق في التنفس، مشاكل النوم الناتجة عن مشاكل التنفس، صفير ، صوت صفير في الصدر عند الزفير.

تظهر أعراض الربو على مدى عمر الإنسان يمكن أن يؤدي في تلف الرئة الدائم.

غالبًا ما تزداد هذه الأعراض سوءًا عندما يصاب الأشخاص بنزلة برد أو إنفلونزا أو أي فيروس تنفسي آخر، ويمكن أن تؤدي بعض مسببات الربو مثل الروائح القوية وعث الغبار والدخان إلى تفاقم مشاكل التنفس.

من المهم إدراك أعراض الربو، ويمكن للتدخل الفوري أن يمنع نوبة الربو أو يقلل من حدتها.

تحدث نوبة الربو أو تفاقم الربو عندما تسوء أعراض الربو لفترة قصيرة، ويتعرض الناس لهجمات عندما تصبح مجاري الهواء لديهم أضيق من المعتاد بسبب وجود الالتهاب والمخاط.

تختلف نوبات الربو في شدتها ، ولكنها قد تسبب: تنفس سريع للغاية، القلق والذعر، جلد شاحب، صعوبة الكلام، وقد تتفاقم الأعراض ، مثل ضيق الصدر الشديد أو السعال أو الصفير.

الأعراض التي لا تزول بعد استخدام جهاز الاستنشاق

قراءات منخفضة على مقياس ذروة الجريان ، والذي يقيس وظائف الرئة، وقد تشمل علامات الإنذار المبكر لهجوم قادم ما يلي:

أعراض البرد أو الحساسية ، بما في ذلك الصداع أو انسداد أو سيلان الأنف أو التهاب الحلق