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هذه المؤشرات على قدميك تدل على الإصابة بسرطان الجلد

1 - يونيو - 2021
سرطان الجلد

سرطان الجلد

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عادة ما يظهر سرطان الجلد – نمو غير الطبيعي في خلايا الجلد – على الجلد المعرَّض للشمس. ولكن قد يظهر هذا النوع الشائع من السرطان أيضًا على أماكن من الجسد لا تتعرَّض للشمس في المعتاد.

ويمكن أن يصبح سرطان الجلد مميتًا، ولكن إذا تم اكتشافه مبكرًا، فهو قابل للعلاج بشكل كبير.
وينصح الخبراء الجميع بالنظر إلى باطن أقدامهم، وأظافر أصابع القدم، وبين أصابع القدمين، وأعلى وجوانب كل قدم – ولكن هل تعرف ما الذي تبحث عنه؟

يقول الخبراء إن أحد مؤشرات الورم الميلانيني هو وجود خط عمودي بني أو أسود تحت أظافر القدم. علامة سرطانية أخرى تظهر على شكل بقعة حمراء زهرية أو نمو في أي مكان على القدم. ابحث أيضًا عن أي قرحة غير قابلة للشفاء في قدمك، أو أي قرحة تلتئم لكنها تعود بعد ذلك.

بالنسبة لأي جزء من القدم حدثت فيه إصابة ذات مرة، كن حذرًا من أي بقعة أو نمو جديد، أو كتلة تنمو بسرعة. وفي بعض الأحيان، يسبب الورم الميلانيني شعوراً بالألم في القدم أو النزيف أو الحكة، ولكن ليس دائمًا.

أحد المؤشرات الأخرى المحتملة على الورم الميلانيني هو القرحة التي تشبه قرحة السكري.

ويمكن أيضًا التعرف على سرطان الجلد على القدمين باستخدام قائمة التحقق والتي تشمل، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

عدم التماثل- نصف البقعة يختلف عن النصف الآخر.

الحدود – تحتوي البقعة على حدود غير منتظمة أو صدفيّة أو غير محددة بدقة.

اللون – هناك ظلال من اللون البني أو البني أو الأسود أو الأبيض أو الأحمر أو الأزرق.

القطر – معظم الأورام الميلانينية أكبر من 6 مم، لكن بعضها أصغر.

التطور – تبدو البقعة مختلفة عن العلامات الأخرى الموجودة على الجسم ، وتتغير العلامة في الحجم أو الشكل أو اللون.

الخطوة الأولى التي يجب عليك اتخاذها إذا لاحظت أي علامات أو شامات غير عادية على جسمك هي حجز موعد مع طبيبك العام، وإذا اعتقد الطبيب العام أنه يجب إجراء تحقيق إضافي، فسيتم إحالتك إلى مستشفى أو عيادة طبيب مختص.

    المصدر :
  • الإمارت 24

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