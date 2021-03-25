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هذه المادة تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم

منذ 9 ساعات
الكوليسترول

الكوليسترول

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إن الانتباه إلى مستوى الكوليسترول في الدم أمر ضروري، خاصة لدى كبار السن، حيث يعد ارتفاع الكوليسترول في الدم دليلا على تكوّن ترسبات دهنية داخل جدران الأوعية الدموية، تؤدي إلى إعاقة تدفق الدم في الشرايين.

تحدثت إخصائية التغذية الروسية، أولغا كورابليفا، لوكالة “سبوتنيك”، عن أهمية القرفة في مساعدة الجسم في خفض مستوى الكوليسترول في الدم.

وقالت كورابليفا: “إن استخدام مادة القرفة في عملية التمثيل الغذائي، يساعد في خفض مستوى الكوليسترول في الدم”.

وأشارت كورابليفا إلى أن “عودا واحدا من القرفة يحتوي 10 سعرات حرارية، وأن كل 10 غرامات من مسحوق القرفة تحتوي 35 سعرة حرارية”.

وأضافت: “يمكن للقرفة أن تقلل نسبة السكر في الدم بمعدل 20 %”.

وتابعت كورابليفا: “القرفة، مثل الفلفل الأحمر الحار، تزيد من عملية التمثيل الغذائي، وتساعد أيضا على إنقاص الوزن إذا قمت بغليها”.

واختتمت كورابليفا بأن “القرفة تساعد في الحفاظ على الطعام لفترة أطول، وغالبا ما تتم إضافتها إلى الحلويات، والمخللات مثلها مثل القرنفل وأوراق الغار”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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