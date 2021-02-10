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هذه المشروبات الـ4 تضمن لكم إنقاص الوزن … إحداها ستفاجئكم

10 - فبراير - 2021
زنجبيل

زنجبيل

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تقول الأساطير إن فصل الشتاء لا يساعد على إنقاص الوزن نظرا بسبب برودة الطقس، ولكن الأمور قد تختلف مع آخر دراسة في مجال إنقاص الوزن.

تبدأ رحلة التنحيف باختيار الأطعمة الصحية الكفيلة بتعويض الطاقة والفيتامينات اللازمة، ومن ثم تحديد المشروبات الطبيعية الحارقة للدهون، تعرفي معنا على أفضل المشروبات الساخنة في الشتاء التي قد يساعد شربها باعتدال في حرق الدهون وإنقاص الوزن.

وسائل إعلامية عدة نشرت مقالا طبيا يتحدث عن أفضل 4 مشروبات ساخنة لإنقاص الوزن في فصل الشتاء، وهي.

الكركم بالحليب

يدعى هذا المشروب أيضًا بالحليب الذهبي نظرًا لفوائده الصحية ولونه الأصفر الذهبي، يعمل هذا المشروب على تفتيت الدهون المتراكمة وحرقها.

مشروب الزنجبيل مع الليمون والكمون

يتميز الكمون بفعاليته بتنظيم معدلات الأيض، أما الزنجبيل فهو غني بمواد قادرة على حرق الدهون. وبما أننا في موسم نزلات البرد فالليمون من المكونات الأساسية التي تحمي من نزلات البرد وتساهم بحرق المركبات الدهنية.

الشاي الأبيض والأخضر

قد يساعدان في إنقاص الوزن، من خلال مساهمتهما في مساعدة أجسامنا على امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة أكبر وإنقاص الوزن بسهولة أكبر. حيث وجدت دراسة ألمانية مؤخرًا أن الشاي الأبيض فعال لحرق الدهون المخزنة في الجسم ومنع تكوين خلايا دهنية جديدة.

مشروب القهوة

القهوة مشروب صباحي لذيذ مفضل، وعلى وشك أن يصبح مشروب حميتك الجديد.

وبشكل غير متوقع… أثبتت الدراسة فعالية هذا المشروب في تقليل حجم الدهون وكبح الشهية، يمكن استغلاله في إنقاص الوزن بشرط الاعتدال في شربها وعدم إضافة الكريمة أو السكر وتناولها كقهوة سوداء تماما.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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