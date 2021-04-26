هذه المكملات الغذائية الـ 6 يحتاجها الجسم في رمضان

يحتاج الجسم إلى تعويض العناصر الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان بعد يوم طويل من الصيام.

وفيما يلي مجموعة من المكملات الغذائية التي يحتاجها الجسم في رمضان، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

المغنسيوم

يساعد المغنيسيوم في الحفاظ على الوظائف العصبية الرئيسية، ويتأكد من وصول الإشارات من الدماغ إلى الجسم. ومن ثم، فهو شيء تحتاجه لأداء الجسم وظائفه بشكل صحيح، ويمكنه أيضًا ضمان أن الصيام لساعات طويلة لا يستنزفك وتتجنب تقلصات العضلات أيضًا عند الانخراط في نشاط بدني مرهق.

فيتامين د

يُعرف فيتامين د بأنه عنصر غذائي مهم للغاية لجسمنا، وخاصة فيما يتعلق بتقوية المناعة وبناء العظام والأسنان. إذا لم تتمكن من الحصول على ما يكفي من أشعة الشمس خلال اليوم، فتأكد من تناول الكثير من الأطعمة الغنية بفيتامين (د) على وجبتي الفطور والسحور.

الحديد

الحديد معدن مهم يساعد في تكوين كرات الدم الحمراء ونقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم والتأكد من أن الجسم يعمل بكفاءة. إذا كنت تعاني من نقص في الحديد، فقد يصبح الصيام صعبًا، حيث لن تمتص العضلات والأنسجة العناصر الغذائية بشكل صحيح، وستكون لديك طاقة منخفضة، وستكون عرضة للمعاناة من مشاكل في الجهاز المناعي أو الهضم وهو أمر من شأنه أن يبطل أي فوائد للصيام. وبالتالي، تأكد من تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالحديد مع وجباتك اليومية.

أوميغا 3

أوميغا 3 هو أحد المعادن النادرة التي يفتقر إليها الكثير من الناس، وهو مفيد للغاية للقلب والدماغ وصحة العين، والمكملات الغذائية المنتظمة لأوميغا 3 (نظرًا لأن الكثير من الوجبات الغذائية التي تفتقر إلى أوميغا 3) يمكن أن تمنع مخاطر الإصابة بالاكتئاب والقلق وكذلك أمراض القلب.

فيتامين سي

فيتامين سي من أهم الفيتامينات لتعزيز جهاز المناعة والوقاية من نزلات البرد والعديد من الأمراض الأخرى، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تمنع تلف الخلايا ويساعد الجسم على امتصاص الحديد.

البروتينات

البروتين هو لبنة أساسية للعضلات، ويساعد على تعزيز نظام المناعة وزيادة حرق الدهون وفقدان الوزن والشعور بالشبع ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.