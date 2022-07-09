السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هذه المواد الغذائية تسرع عملية الشيخوخة

منذ 41 دقيقة
أسعار المواد الغذائية في ارتفاع مستمر

أسعار المواد الغذائية في ارتفاع مستمر

A A A
طباعة المقال

قالت الطبيبة وإخصائية التغذية الروسية، يلينا تيخوميروفا، إن الشيخوخة هي عملية طبيعية لا يمكن تجنبها، ولكن يمكن إبطاؤها، بما في ذلك عن طريق التغذية السليمة.

وأشارت الطبيبة إلى أن قائمة المواد الغذائية التي يجب تجنبها تضم بالدرجة الأولى الحلويات والكربوهيدرات السريعة الأخرى، إذ أنها تدخل بسرعة إلى الدم وتسبب طفرات في مستويات الأنسولين، مما يؤثر سلبا على الجسم. وأضافت أن الأطعمة المالحة والكحول تساهم أيضا في إسراع الشيخوخة، لأنها تسبب الانتفاخ.

وتابعت أنه بالإضافة إلى ذلك، من المفيد للحفاظ على الشباب طبخ الطعام في المنزل في كثير من الأحيان، لأن الطعام في المطاعم غالبا ما يكون أكثر ملوحة لتحسين المذاق.

وتوصلت الطبيبة إلى استنتاج مفاده أن “اتباع النظام الغذائي السليم وشرب الكثير من الماء وممارسة الرياضة بانتظام والنوم الجيد هي القواعد الرئيسية التي يجب اتباعها من أجل وقف الشيخوخة”.

    المزيد من الصحة

    الاعتدال العصبي
    دراسة: الصيام المتقطع يساعد الأعصاب على التعافي من التلف
    الصيام المتقطع
    الصيام المتقطع... خطة علاجية للحماية من مضاعفات كورونا؟
    البلغم
    لطرد البلغم.. إليكم هذه العلاجات الطبيعية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
    اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
    شاطئ مدينة دهب السياحية في مصر
    صورة تثير الرعب لمخلوق غريب على شاطئ مدينة دهب المصرية!