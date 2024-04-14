هذه مضاعفات الشعور الدائم بالانشغال.. واليكم طرق مواجهته

قد يؤدي الشعور بالانشغال الشديد، أو عدم وجود وقت لديك للقيام بما تريد إلى ظاهرة تسمى “المجاعة الزمنية”، وفقًا لأستاذة علم النفس بجامعة ييل لوري سانتوس. وقالت سانتوس للحاضرين في مؤتمر “SXSW” الذي عقد مؤخرا إن “المجاعة الزمنية” يمكن أن تؤدي إلى ضعف أداء العمل والإرهاق، كما أنها ضارة بصحتك العقلية مثل كونك عاطلاً عن العمل.

حتى إنها تجعلك أقل إنتاجية، لأنها تجعلك أقل سعادة. وبحسب تقرير لـ”CNBC” الأميركية اطلعت عليه “العربية Business”، قالت سانتوس: “أعتقد أننا نشعر بضيق الوقت لأننا نعتقد أن العمل… بقدر ما نعمل طوال الوقت ضروري لتحقيق أهدافنا في الحياة”.

يشعر أربعة من كل خمسة من المقيمين في الولايات المتحدة بضيق الوقت، وفقًا لدراسة أجريت عام 2018.

تظهر الأبحاث أن الأشخاص الأكثر سعادة يعيشون عادة حياة أطول وأكثر صحة. الشركات التي تدعم رفاهية الموظفين هي أيضًا أكثر ربحية، وفقًا لاستطلاع الواقع لعام 2023.

الخبر السار: هناك ثلاث طرق بسيطة وقابلة للتنفيذ لبناء “وفرة من الوقت”، كما تسميها سانتوس، وتحسين سعادتك. وقالت: علينا جميعاً أن نفكر “في الوقت بنفس الطريقة التي نفكر بها في المال”.

الحد من حظر الوقت

يشيد الكثير من خبراء الإنتاجية بممارسة خطة “تحديد الوقت”، أي نقل قائمة المهام الخاصة بك إلى التقويم الخاص بك، حتى تتمكن من منح كل مهمة قدرًا مخصصًا من الوقت. يتضمن ذلك مجموعات التقويم الخاصة باستراحات الوجبات وأوقات العمل المركزة، إلى جانب جميع اجتماعاتك ومكالماتك الهاتفية.

سانتوس ليس من المعجبين. قالت إن التقويم المزدحم قد يبدو مثيرًا للإعجاب، لكنه قد يجعلك تشعر أنه لا يوجد وقت لتناول الغداء أو الدردشة مع الزملاء خلال اليوم.

وقالت سانتوس إن بعض المهام التي تنتمي إلى قائمة المهام لا تستحق أن تشغل مساحة في مخططك. وأضافت أن منح نفسك الوقت، مع فترات انقطاع أقل، للعمل على مشاريع أكبر يمكن أن يجعلك تشعر نفسيًا بأنك أقل انشغالًا وأقل توترًا، ونتيجة لذلك، أكثر إنتاجية.

الاحتفال

لنفترض أنك في اجتماع ينتهي مبكرًا، أو أنك أنهيت مهمة قبل الموعد المحدد. عندما تجد بضع دقائق مجانية غير متوقعة، احتفل بها.

وقالت سانتوس إن هذه “القطع الصغيرة” من الحرية تسمى “قصاصات الوقت” – وهو مصطلح صاغته الكاتبة بريجيد شولت – واستخدامها بشكل متعمد يمكن أن يجعلك أكثر سعادة.

واقترحت أنه بدلاً من البحث عن مهمة جديدة أو استخدام هاتفك، استخدم تلك الدقائق الخمس للقيام بشيء يجعلك تشعر بالتحسن. يمكنك الذهاب في نزهة على الأقدام أو التأمل.

أنفق المال عند الحاجة لاستعادة الوقت

العمل الجاد يستنزف الشخص. وأشارت سانتوس إلى أن بعض أفضل الطرق للراحة والتعافي ومكافأة نفسك تكلف المال.

وقالت: إذا كان عليك العمل في وقت متأخر من يوم ما، فلا تشعر بالذنب عند طلب الوجبات السريعة في تلك الليلة. إذا كنت بحاجة إلى بضع دقائق إضافية للاستعداد لحدث ما، ففكر في أخذ سيارة أجرة بدلا من سيارتك أو النقل العام.