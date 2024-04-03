هذه هي أعراض ‫التهاب الشعب الهوائية الحاد

قالت خدمة استعلامات أمراض الرئة بألمانيا إن التهاب الشعب الهوائية الحاد يعد أحد أكثر أمراض الجهاز التنفسي شيوعًا، مشيرة إلى أن الأغشية المخاطية المبطنة للقصبات الهوائية تتعرض للالتهاب بسبب الفيروسات أو البكتيريا.
وأوضحت خدمة استعلامات أمراض الرئة أن أعراض الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية الحاد تتمثل في السعال المصحوب ببلغم، والذي يكون أبيض اللون إذا كان سبب الإصابة فيروسيًا، أو أصفر اللون مائلا للأخضر إذا كان سبب الإصابة بكتيريًا.
وتشمل الأعراض الأخرى حرقانا خلف عظمة الصدر عند السعال والتهاب الحلق وصعوبات البلع والحمى وآلام الأطراف والصداع.
سبل العلاج
وينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض لعلاج التهاب الشعب الهوائية الحاد في الوقت المناسب، والذي يتم بواسطة المضادات الحيوية إذا كان سبب الإصابة بكتيريًا، بالإضافة إلى أدوية السعال والأدوية المذيبة للمخاط، فضلا عن شرب السوائل بكثرة والنوم كثيرا.
وحذرت خدمة استعلامات أمراض الرئة من أن عدم علاج التهاب الشعب الهوائية الحاد قد تترتب عليه عواقب وخيمة تتمثل في الالتهاب الرئوي والتهاب عضلة القلب.