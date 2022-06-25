هذه هي الفئة التي يجب عليها تجنّب الأناناس

يعتبر الأناناس من ألذ الفواكه الاستوائية التي يمكن تناولها بأشكال مختلفة، وتتميز هذه الفاكهة بمذاق لذيذ ومنعش لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة.

ويتميز الأناناس بالعديد من الفوائد الصحية التي تعزّز الوظائف المختلفة في الجسم، وأهمها:

1. المساعدة على الهضم

يحوي الأناناس على إحدى الإنزيمات الهاضمة المعروف باسم بروميلين (Bromelain) التي لها دور في هضم البروتين مما يسهل عمليات الهضم وخاصة في المعدة.

ومن هنا قد يكون تناول الأناناس بعد وجبة غنية بالبروتين أو شرب عصيره مفيدًا حقًا في المساعدة على عملية الهضم، والتخفيف من الضغط على المعدة، كما أنه يساعد على الوقاية من الإمساك.

2. بشرة متوهجة وعظام قوية

من فوائد الأناناس أنه يحتوي على كل من الفسفور والمنغنيز مما يجعل لها دور كبير في عملية تكوين العظام وتقويتها.

فالمغنينز مهم في عملية التمثيل الغذائي الذي يدخل في عملية تجديد الأنسجة والعظام، وامتصاص الكالسيوم، وتشكيل النسيج الضام.

ويحتوي الأناناس أيضًا على فيتامين ج، الذي يدخل في عملية إنتاج الكولاجين وبنائه، مما يساعد في تعزيز صحة البشرة والحفاظ على نضارتها، وإنزيم البروميلين الذي تمتاز به الأناناس وجد له خواص مضادة للالتهابات ومن بينها الجلدية، كما ووجد له دور في تليين الجلد وتخفيف التورم.

3. مصدر عالي بالألياف

مثل معظم الفواكه الأناناس هو مصدر عالي للألياف، إلا أنه خلافًا للباقي فهو يمتاز بكونه مصدرًا عاليًا للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان في الماء.

ومن هنا فالأناناس يساعد على زيادة الشعور بامتلاء المعدة والشبع، كما أنه يساهم في تنظيم حركة الأمعاء وعملية الهضم، ويعمل على إبطاء عملية الهضم، وتنظيم مستويات السكر في الدم والحفاظ على مستواياتها، كما قد يكون له دور فعال في خفض مستويات الكولسترول الضار في الدم، وبالتالي تعزيز صحة القلب والشرايين.

4. مزايا مضادة للالتهابات

الخصائص المضادة للالتهابات في الأناناس هي مستمدة بشكل أساسي من إنزيم البروميلين الموجود فيه، والذي قد تم ربطه مؤخرًا بكونه فعالًا في علاج التهابات المفاصل والحد من آلامها.

غير أنّ اختصاصية التغذية، الروسية “إيلينا سولوماتينا”، كشفت عن الأشخاص الذين لا يجب عليهم تناول الأناناس.

وفقا للخبيرة، يعد الأناناس فاكهة مفيدة جدًا تساعد جهاز المناعة وتؤثر بشكل إيجابي على البكتيريا، كما يحتوي على فيتامين سي والبوتاسيوم وإنزيم البروميلين الذي يساعد على تكسير البروتينات.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الأناناس له تأثير إيجابي على العضلات والأربطة والأوعية الدموية والجلد والجهاز المناعي والجهاز العصبي، كما أنه يساعد على إزالة السوائل الزائدة من الجسم، إلا أنه يجب التعامل معه بحذر.

وقالت لصحيفة “فيتشرنايا موسكفا” الروسية: “يجب عدم تناول الأناناس من قبل الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي التي تتميز بارتفاع درجة الحموضة (القرحة والتهاب المعدة والتهاب القولون وما إلى ذلك) في المرحلة الحادة، ويفضل رفضها مع عدم التحمل والحساسية”.