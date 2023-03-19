هشاشة العظام.. أبرز أسباب الإصابة عند الرجال والنساء

يَحدُث مرض هشاشة العظام عندما لا يُواكِب خَلْق عظام جديدة فَقْد العظام القديمة، ويكون بصورة شائعة في الوِرك والرسغ والعمود الفقري.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن الإصابة بهشاشة العظام تحدث لأسباب متعددة ومختلفة، منها:

1. انخفاض مستوى هرمون الأستروجين لدى النساء

نقص مستويات هرمون الأستروجين لدى النساء يعد من أسباب هشاشة العظام الشائعة.

فبشكل عام يتسارع فقدان العظام لكثافتها وصلابتها بعد انقطاع الطمث، وذلك بسبب انخفاض مستويات هرمون الأستروجين لدى النساء المرافق لانقطاع الطمث.

إلى جانب ذلك ومع مرور الوقت، يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام للنساء الأكبر سنًا، وذلك لأن فقدان كثافة العظام يكون أعلى من تعويضها.

ومن الجدير بالذكر أن النساء الأصغر بالعمر اللاتي يعانين من انقطاع في الدورة الشهرية أو من يخضعن لاستئصال المبيض، يكنّ أكثر عرضة أيضًا للإصابة بهشاشة العظام.

2. انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال

يحتاج الرجال إلى هرموني التستوستيرون والأستروجين من أجل تعزيز صحة العظام، حيث يحول جسم الرجال هرمون التستوستيرون إلى الأستروجين الذي يحافظ على العظام.

لكن الرجال الذين يعانون من انخفاض في مستويات التستوستيرون يكونون أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.

3. النظام الغذائي المتبع

نظامك الغذائي يؤثر بشكل كبير على صحة عظامك، فبعض الأغذية لا تعزز نمو العظام بشكل صحي على العكس من الأغذية الصحية.

وإليك بعض العناصر الغذائية المهمة لصحة العظام:

الكالسيوم: وهو معدن ضروري لنمو العظام وصيانتها.

فيتامين د: يساعد فيتامين د الجسم في تعزيز عملية امتصاص الكالسيوم.

4. انخفاض مستويات الكالسيوم

تحتاج العظام إلى الكالسيوم من أجل الحفاظ على صحتها وسلامتها، وبدون هذا المعدن لا يكون جسم الإنسان قادرًا على دعم العظام وإعادة بنائها.

ليس هذا فحسب، بل أن الكثير من أعضاء الجسم الداخلية، مثل: القلب، والعضلات تحتاج إلى الكالسيوم أيضًا، وفي حال عدم توفره في الدم، تلجأ هذه الأعضاء إلى الكالسيوم الموجود في العظام، ومع الوقت ينتج عن هذا الأمر الإصابة بهشاشة العظام.

5. التدخين

من أسباب هشاشة العظام التدخين، فالمواد الكيميائية التي تحتويها السجائر تزيد من صعوبة استخدام الجسم للكالسيوم وفيتامين د بالإضافة إلى هرمون الإستروجين، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على صحة العظام.

تجدر الإشارة إلى أن خطر إصابة المدخنين بهشاشة العظام أعلى من أولئك غير المدخنين.

6. تناول بعض أنواع الأدوية

إن تناول بعض أنواع الأدوية من شأنه أن يسبب هشاشة العظام ويرفع من خطر تكسرها.

لكن إذا كنت تتناول دواء ما قد يسبب إصابتك بهشاشة العظام لظروف معينة لا داعي لإيقافه، ولكن ستحتاج إلى عناية إضافية لمنع فقدان العظام أثناء تناوله.

ومن أهم هذه الأدوية الكورتيزون والأدوية المستخدمة في علاج الربو والتهاب المفاصل الروماتويدي وغيرها.

7. الإصابة بأمراض الغدة الدرقية

ترتبط أمراض الغدة الدرقية بزيادة فقدان العظام لكثافتها، لكن اتباع طرق ووسائل تعمل على حماية العظام وتعزيز صحتها من شأنه أن يساعد في تجنب الإصابة بهشاشة العظام.

عوامل خطر الإصابة بهشاشة العظام

بعد أن تعرفت على أسباب هشاشة العظام، هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، مثل:

الجنس: حيث تعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام من الرجال.

العمر: كلما تقدمت في العمر، يرتفع خطر الإصابة بهشاشة العظام.

التاريخ العائلي: وجود أحد الوالدين أو الأشقاء مصابين بالمرض، يعرضك لخطر الإصابة أنت أيضًا.

حجم الجسم: يرتفع خطر الإصابة بهشاشة العظام لذا أولئك الذين يملكون حجم جسم صغير.