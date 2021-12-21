هكذا تجعل فنجان قهوتك الصباحي عاملاً مساعداً على فقدان الوزن

لا يوجد شيء أفضل من فنجان قهوة دافئ في صباح شتوي بارد، فهو يساعدنا على الاستيقاظ والتركيز، وينشطنا على الفور. غير أن الإفراط في تناول القهوة يمكن أن يكون له آثار سلبية عديدة مثل الجفاف والأرق والقلق.

يمكن أن يؤدي تناول القهوة أيضًا إلى زيادة الوزن أو إعاقة خطة إنقاص الوزن إذا لم يتم تحضيرها أو تناولها بشكل صحيح.

فيما يلي 5 أشياء تحتاج لمعرفتها حول شرب القهوة لتحافظ على صحتك ولياقتك، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

تخطي السكر

إذا كنت تنوي إنقاص الوزن أو تريد البقاء على المسار الصحيح، فتجنب السكر. لا نعني بالسكر السكر الأبيض فقط، ولكن السكر البني غير صحي أيضًا. يحتوي السكر على سعرات حرارية فارغة ولا يحتوي أيضًا على عناصر غذائية، ويرفع عدد السعرات الحرارية للمشروب ويعطل خطط نظامك الغذائي. يمكن أن يؤدي السكر أيضًا إلى انهيار الطاقة، مما يجعلك تشعر بالخمول. تناول قهوتك بدون سكر أو أضف ملعقة صغيرة من الجاغري إليها.

تجنب الكريمة

لجعل قهوتك صحية أكثر، تجنب إضافة الكريمة إليها. يتم تحميل الكريمة بالسكر المكرر، لذا، فإن تجنب السكر وإضافة هذه الطبقة لن يفيدك كثيرًا. إذا كنت تطلب القهوة في بعض المقاهي، فتأكد من إعطاء التعليمات الصحيحة قبل تقديم الطلب.

لا تشرب كثيراً

قد تعزز القهوة عملية التمثيل الغذائي وتساعدك على حرق بعض السعرات الحرارية الزائدة. لكن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى نتائج سيئة. من الناحية المثالية، يجب ألا يتناول الشخص أكثر من كوبين (250 مل) من الكافيين في اليوم. قد يسهم أي شيء يتجاوز ذلك في حدوث ألم في البطن، وزيادة مستويات حمض الدم، وعدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها، وانخفاض تدفق الدم إلى القلب.

تجنب الإكثار من الحليب مع القهوة

الحليب صحي ويساعد على إنقاص الوزن، لكن الإفراط في تناوله مع قهوتك ليس فكرة جيدة. عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات الزائدة من الأفضل تناول القهوة السادة. تساعد القهوة المحضرة في الماء العادي بدون حليب على تعزيز التمثيل الغذائي لديك وتنشيطك دون زيادة عدد السعرات الحرارية. إذا كنت لا تحب القهوة السوداء، فحاول إضافة 3-4 ملاعق صغيرة من الحليب إلى فنجانك لتحسين المذاق.

تجنب الكافيين بعد الساعة 2 بعد الظهر

غالباً ما يقوم الناس بتناول فنجان من القهوة للتخلص من ركود منتصف النهار. يمكن أن يساعد فنجان من القهوة القوية في اليوم على تنشيط وزيادة مستوى التركيز. لكن شرب القهوة بعد الساعة 2 ظهرًا قد يتداخل مع نومك ويبقيك مستيقظاً حتى وقت متأخر من الليل. وقد يؤثر حتى على أداء عقلك. إذا كنت ترغب في شرب القهوة بعد الغداء، اختر قهوة منزوعة الكافيين.