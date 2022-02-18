السبت 18 رجب 1443 ﻫ - 19 فبراير 2022 |
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هكذا تحافظون على صحة ظهر أطفالكم

منذ 12 ساعة
صحة ظهر الاطفال
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يواجه الأطفال آلام كثيرة في الظهر نتيجة قلة الحركة أو المقاعد الدراسية أو التعلم عن بعد وذلك بسبب جلوسهم لوقت طويل بشكل غير صحي وسليم للجسم والعضل أو بسبب عدم استخدام مقاعد خاصة.

من هنا قال المركز الألماني لجراحة العظام  ان قلة الحركة من أهم أسباب آلام الظهر وتشوهات العمود الفقري لدى الأطفال.

ولتجنب هذه المخاطر، شدد المركز على تقوية العمود الفقري للأطفال بتقوية عضلات البطن والظهر المحيطة، بممارسة بعض الأنشطة الحركية خلال الحياة اليومية لمدة ساعة على الأقل.

ومن الأنشطة الحركية الممكنة، صعود الدرج بدل المصعد أو الدرج الكهربائي، وقطع المسافات القصيرة على الأقدام أو الدراجة بدل السيارة، وتقليل معدلات استخدام الميديا، والألعاب الحركية مثل القفز بالحبل بدل مشاهدة التلفزيون، أو ممارسة ألعاب الفيديو.

ومن ناحية أخرى، أشار المركز إلى أن طريقة حمل الحقيبة المدرسية تؤثر أيضاً على صحة ظهر الطفل، مشدداً على ضرورة ألا يزيد وزنها ممتلئة بالكتب عن 10% من وزن الطفل، وأن تكون وضعيتها على الظهر سليمة، وألا تتأرجح على الظهر بتثبيتها بحزام الخصر، مع تجنب تثبيتها على نحو شديد للغاية، لحماية الطفل من تحدّب الظهر.

وبالمثل لا يجوز تثبيت الحقيبة على نحو مرتخ للغاية، تجنباً لإصابة الطفل بما يُعرف بالظهر الأجوف، أو أن تستقر الحقيبة على جانب واحد من الظهر، لتوزيع ثقلها على الكتفين بقدر متساو.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يجب أن يؤدي الأطفال الواجبات المنزلية على طاولة المطبخ، بل على مكتب مناسب لطول قاماتهم، وفي وضعية جلوس قائمة ومنحنية للأمام قليلاً، لأن الجلوس غير السليم قد يؤدي إلى تحدّب ظهر الطفل.

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