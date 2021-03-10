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هكذا تكتشف أنك مصاب بحساسية الحليب

10 - مارس - 2021
حليب

الحليب

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قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الأعراض المميزة لعدم تحمل اللاكتوز تتمثل في المغص والانتفاخ والإسهال بعد شرب الحليب أو تناول منتجاته، وذلك بسبب عدم القدرة على هضم سكر الحليب (اللاكتوز).

وأضافت الجمعية أن عدم تحمل اللاكتوز قد يرجع إلى عوامل وراثية، وهنا يتعين على المريض تعديل نظامه الغذائي. كما قد يرجع السبب إلى أضرار بالغشاء المخاطي المبطن للأمعاء. وفي هذه الحالة يساعد العلاج المريض على تناول الحليب مجددا بدون مشاكل.

ولا يتعين على المريض الاستغناء عن الحليب ومنتجاته بشكل كامل، حيث غالباً ما يمكن للمريض تحمل 250 مللي لتر في المرة الواحدة أو 500 مللي لتر موزعة على مدار اليوم، علما بأن الجبن والزبادي يحتويان على لاكتوز أقل من الحليب الطازج.

    المصدر :
  • الإمارت 24
  • وكالة الأنباء الألمانية

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