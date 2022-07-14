هل أنت مصاب بالقلق.. هذه الأعراض ستؤكد لك ذلك!

القلق غالباً ما يكون مصحوباً بسلوكيات تعكس حالة من التوتر وعدم الارتياح

يعرف العلماء القلق بأنه حالة نفسية وفسيولوجية تؤدي لخلق شعور غير سار يرتبط عادة بعدم الارتياح والخوف أو التردد. غالباً ما يكون القلق مصحوباً بسلوكيات تعكس حالة من التوتر وعدم الارتياح.

ووفقاً لموقع ويب طب، هناك العديد من الأمثلة على علامات غريبة تدل على إصابتك بالقلق من الممكن أن تعاني منها، وهذه أبرزها:

1. مشاكل في الجلد والبشرة

من شأن التوتر والقلق المستمران أن يسبان ظهور مشاكل جلدية عديدة من بينها: الصدفية، وحب الشباب، حيث وُجد أن هنالك علاقة وطيدة ما بين المشاكل النفسية، مثل: القلق، والاكتئاب، والإصابة بالمشاكل الجلدية المختلفة.

2. تغيير في الوزن

هل عانيت من مشكلة تغيير وزنك باستمرار خلال الآونة الأخيرة الماضية على الرغم من اتباعك لحمية غذائية وممارستك للرياضة؟ قد يكون القلق السبب وراء ذلك، وقد يكون ذلك دلالة ومثال على علامات غريبة تدل على إصابتك بالقلق.

في حال كنت تعاني من القلق أو التوتر المزمن فإن ذلك يؤثر على وزنك باستمرار، إذ أن هذه الحالة النفسية تساهم في زيادة إفراز هرمون معين يدعى الكورتيزول، ولكن ماذا يعني هذا؟ في حال كنت تملك مستويات مرتفعة من هرمون الكورتيزول، فهذا يعني أنك ستكون عرضة لتناول المزيد من الطعام، في المقابل ينتج جسمك نسبة أقل من هرمون التستوستيرون، ويسبب ذلك في قلة عملية حرق الدهون في الجسم، وبالتالي زيادة الوزن.

من ناحية أخرى قد يسبب التوتر أحيانًا فقدان في الوزن، وذلك من خلال زيادة مستوى الأدرينالين في الدم الذي يعمل على تسريع عملية الأيض وحرق الدهون.

3. صعوبة في التركيز

الأشخاص الذين يعانون من التوتر لفترة طويلة من الزمن يواجهون مشكلة في التركيز وهو أمر طبيعي، فالتوتر والقلق يؤثران على الأعصاب، الأمر الذي من شأنه أن يسبب توتر عصبي ويعيق عملية التركيز، فإن واجهت هذه المشكلة عليك بأخذ وقتًا للراحة والاسترخاء بعيدًا عن كل شيء.

4. تساقط الشعر

لقد بات معروفًا الآن أن هناك علاقة قوية ما بين الإصابة بالتوتر وتساقط الشعر، وفي هذه الحالة لن يجدي نفعًا تناول أي فيتامينات لتقوية الشعر والتخلص من مشكلة التساقط، إلا أن الحل يكمن في علاج التوتر من جذوره.

5. انخفاض الرغبة الجنسية

لعلك لاحظت أنه في الفترات التي تصاب بها بالتوتر نتيجة مشكلة ما تنخفض لديك الرغبة الجنسية، بالتالي الأمر ذاته ينطبق على التوتر والقلق المزمن، فإن كنت تعاني من هذه المشكلة فالوقت قد حان للحديث مع شريكك أو استشارة مختص للتخلص من مشكلة القلق التي تعاني منها.

6. علامات غريبة تدل على إصابتك بالقلق الأخرى

الإصابة المتكررة بالبرد والعدوى.

المعاناة من مشاكل هضمية، مثل عسر الهضم.

الإصابة بالصداع المتكرر والدائم.

الأرق ومواجهة مشاكل واضطرابات في النوم.

ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبة القلبية.

أسباب ظهور علامات غريبة تدل على إصابتك بالقلق

هناك العديد من الأسباب التي قد تتسبب في ظهور علامات غريبة تدل على إصابتك بالقلق:

المعاناة من بعض الأمراض الخطيرة، مثل: أمراض القلب، والسكري، وغيرها.

مشاكل في الغدة الدرقية.

الانسحاب من المخدرات أو الكحول.

متلازمة القولون العصبي.