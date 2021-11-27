هل أنت مصاب بتراكم الأملاح في الرجلين.. هذه الأعراض ستؤكد ذلك

يلاحظ البعض وجود انتفاخ في أرجلهم، نتيجة تراكم السوائل والأملاح فيها، وتكون هناك عدة أعراض أخرى مرافقة للانتفاخ، وفي هذا المقال سنتعرف على حالة تراكم الأملاح في الرجلين.

وبحسب مقال أورده موقع “ويب طب”، فإنه من الغالب ما يحدث التورم في الذراعين والساقين بسبب تلف الغدد اللمفاوية، والأنسجة التي تساعد على تصفية الجراثيم والفضلات من جسمك، قد يكون الضرر نتيجة لعلاجات السرطان مثل؛ الجراحة والإشعاع، كما ويمكن للسرطان نفسه أيضًا سد العقد الليمفاوية ويؤدي إلى تراكم السوائل.

قد يكون سبب السوائل التي تتسرب إلى الأنسجة المحيطة نتيجة لعدة ممارسات ومنها:

الكثير من القوة أو الضغط داخل الأوعية الدموية.

قوة خارج الأوعية الدموية تتسبب في سحب السائل من خلالها.

جدار الأوعية الدموية متضرر ولا يمكنه الحفاظ على التوازن، مما يؤدي إلى فقدان السوائل.

من أبرز أعراض ارتفاع نسبة الأملاح في القدم:

ضعف الشهية.

الإعياء والغثيان (Nausea).

التقيؤ والضعف العام.

الشعور بالإرهاق الشديد والشعور بفقدان الوعي.

العطش الزائد وتبلد المشاعر.

ثقل في الساقين.

تقرحات في الجلد.

عندما تسوء حالة المريض من جراء ارتفاع الأملاح في الجسم يشعر الشخص بتشنج العضلات مع رجفة وحدوث نوبات تشنجات عصبية وإغماء.

هناك العديد من الأشخاص المعرضين أكثر من غيرهم للانتفاخ القدمين بسبب الأملاح ومنهم:

الحوامل

​قد تحدث وذمة أثناء الحمل لأن النساء الحوامل لديهن كمية أكبر من السوائل المتداولة في الجسم، ولأنهن يحتفظن بالمزيد من السوائل.

متناولي الأدوية

​قد يكون الانتفاخ ناتج عن مجموعة متنوعة من الأدوية، مثل؛ المنشطات، وحاصرات قنوات الكالسيوم (thiazolidinediones)، وأدوية مضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، وهرمون الأستروجين، وغيرها.

مرضى الكبد

إن الكبد عضو هام جدًا للحفاظ على توازن السوائل في الجسم، وإذا كان هناك مرض شديد موجود فيه، يمكن أن تحدث الوذمة، وتشمل أمثلة ذلك: تليف الكبد، وأمراض الكلى المزمنة، والفشل الكلوي الحاد.

مرضى القصور الوريدي

​هو حالة شائعة لا يعود فيها الدم إلى القلب بكفاءة من المناطق الطرفية في الجسم مثل؛ الكاحلين والساقين والقدمين واليدين، مما يؤدي إلى الوذمة.

المصابين بفشل القلب

​إذا كان القلب ضعيفًا ولا يستطيع ضخ الدم بكفاءة، فسوف يتجمع الدم في مناطق معينة من الجسم مما يؤدي إلى تسرب السوائل من الأوعية الدموية إلى الأنسجة المحيطة، إذا كان الجانب الأيمن من القلب ضعيفًا، سوف يبنى الضغط في الأنسجة المحيطية في الجسم، واليدين والكاحلين والقدمين هذا هو يشار إلى انتفاخ في القدمين.

علاج تراكم الأملاح في الرجلين

يجب عليك في كثير من الأحيان علاج السبب الكامن وراء تراكم الأملاح والسوائل، مثل؛ تجنب استخدام أدوية معينة تسبب الانتفاخ.

وفي بعض الأحيان، يمكن معالجة الانتفاخ عن طريق الحصول على تدفق الدم مرة أخرى، كما ويمكن تقلص أو استئصال الورم الذي يمنع الدم أو اللمف عن طريق الجراحة أو العلاج الكيميائي أو الإشعاعي.

يمكن علاج انتفاخ الرجلين المتعلق بفشل القلب الاحتقاني أو مرض الكبد بمدرات للبول مثل؛ الفوروسيميد، ونتيجة للتبول بكميات أكبر، يتدفق السائل من الأرجل مرة أخرى إلى الدم، كما أن الحد من كمية الصوديوم التي تتناولها يمكن أن تساعد في التخلص من الانتفاخ.