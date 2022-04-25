هل أنت من عشاق مشروب قمر الدين.. إليك هذه النصيحة

يعتبر مشروب قمر الدين من المشروبات الهامة التي تقدم في شهر رمضان، ويحتوي على فوائد مهمة لصحة الإنسان.

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، في المملكة العربية السعودية، بالحرص على تحضير قمر الدين منزليا، باستخدام المشمش الطازج بسكر أقل.

وكتبت الهيئة عبر حسابها “تويتر”، أن هناك شائعة تزعم أن قمر الدين قد يسبب اضرابات لمرضى السكر ويزيد نسبة الكوليسترول في الدم.

وشددت على أن “ذلك المشروب يتم تحضيره بكميات سكر عالية مما قد يؤثر على مرضى السكري لكن لم يثبت تأثيره على نسبة الكوليسترول في الدم”.

وأشار الهيئة إلى أن “قمر الدين من المشروبات الرمضانية الشهية، التي تتميز بمذاقها اللذيذ، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم بعد ساعات طويلة من الصيام”.

يتم تحضير مشروب قمر الدين بكميات عالية من السكر مما قد يؤثر على مرضى السكري، #الغذاء_والدواء تنصح بتحضيره منزليًا باستخدام المشمش الطازج بسكر أقل. pic.twitter.com/gTo2cnrLyQ — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) April 24, 2022

ولفتت صحيفة “عاجل” إلى أن التجمع الصحي بمكة المكرمة، سبق أن قدم إرشادات غذائية في رمضان، مبينا طريقة تحضير قمر الدين وفوائده العديدة.

وأشارت إلى أنه يتم تحضير عصير قمر الدين من فاكهة المشمش بعد نقعها في الماء لعدة ساعات، ثم تخلط في الخلاط الكهـربائي، وتتم إضافة ماء الزهـر بحسب رغبة الشخص.

فوائد قمر الدين:

– يحتوي قمر الدين على العديد من العناصر الغذائية منها البوتاسيوم وفيتامين أ، ما يساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض القلبية.

– يعتبر مصدرا للألياف الغذائية ومضادات الأكسدة المهمة للوقاية من الأمراض خاصة أمراض الجهاز الهضمي.

– تناول قمر الدين في رمضان يساعد على إمداد الجسم بالطاقة والسكريات اللازمة التي يحتاجها الجسم بعد الصيام.

– قمر الدين يحتوي على الكالسيوم والذي يساعد على تقوية العظام والأسنان، فضلا عن أنه يقي من هشاشة العظام.

-يحتوي قمر الدين على الحديد، ما يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض الأنيميا (فقر الدم).