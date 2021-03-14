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هل إضافة الطماطم مع الخيار في طبق السلطة مضر؟ إليكم الإجابة الحاسمة

منذ 6 ساعات
السلطات والخضراوات المعدة مسبقا غير صحية

سلطة

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علق أخصائي التغذية أليكسي كوفالكوف على الرأي السائد بأن الجمع بين الخيار والطماطم، على سبيل المثال، في سلطة يحبها الكثيرون، قد يكون غير آمن للصحة.

وكانت أراء قد انتشرت مؤخرا على الإنترنت ومواقع التواصل تفيد بأن مثل هذا المزيج يحرم الجسم من الفيتامينات والمعادن التي يمكن أن يحصل عليها الشخص عن طريق تناول هذه الخضار بشكل منفصل.

وهناك من يعتقد أنه لا يمكنك تناول الخيار مع الطماطم، لأن الجمع بين الأطعمة ليس له تأثير جيد على الكلى والكبد.

وردا على تلك المعتقدات، أوضح أليكسي كوفالكوف في مقطع فيديو نشره على “يوتيوب”، أن الأطعمة المختلفة التي نتناولها خلال النهار “يمكن أن تبقى في الجهاز الهضمي لساعات، وأحيانا لأيام”.

وقال: “هكذا نأكل، ويختلط كل شيء على أي حال”.

وأضاف “لذلك يمكن أن تأكل كل شيء، ولكن من الأفضل، أن تأكل تلك الأطعمة التي تنمو في التربة، أنا أتحدث عن الخضروات، باستثناء الثوم والبصل”.

كما نصح كوفالكوف باستبعاد خضروات الجذور عند إنقاص الوزن.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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