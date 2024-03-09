هل الأطعمة فائقة التصنيع تسبب الموت المبكر؟

وجدت الدراسات العلمية في السنوات الأخيرة، ارتباطاً وثيقاً بين الأطعمة المصنّعة كالخبز والوجبات المصنّعة أو “الجاهزة” وبين أمراضٍ كثيرة منها مزمنة ومنها مؤقتة، كأمراض القلب والشرايين والاكتئاب والموت المُبكر..

كما بيّنت الدراسات الحديثة بأن الأشخاص الذين يستهلكون الكثير من الأطعمة فائقة التصنيع لديهم معدلات أعلى لزيادة الوزن والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة.

واليوم، أجرى فريق من الباحثين مراجعة شاملة للأدلة المتعلقة بالنتائج الصحية الضارة، وتظهر النتائج المنشورة في المجلة الطبية البريطانية BMJ، أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الأطعمة فائقة التصنيع قد تكون ضارة للعديد من أجهزة الجسم، ويرتبط تناولها بزيادة خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 50 في المئة، وارتفاع خطر القلق والاضطرابات العقلية الشائعة بنسبة 48 إلى 53 في المئة، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 12 في المئة.

وقال الباحثون إن الأطعمة فائقة التصنيع، مثل وجبات العشاء المجمدة والحبوب السكرية ورقائق البطاطس والوجبات السريعة، تمثّل ما يصل إلى 58 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة اليومي في الولايات المتحدة، لكن يُشدّد على أنّ الدراسات الحالية وحدها لا يمكنها إثبات أن هذا النوع من الأطعمة يسبب بمشاكل صحية، ويجب إجراء المزيد من الأبحاث.