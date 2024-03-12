هل الذكاء الاصطناعي يمكنه التنبؤ بألزهايمر؟

في وقتٍ بتنا نجد فيه أن لكل مرضٍ دواء، ولكل علّة علاج، فمع تطور الأبحاث العلمية أصبح المعنييون يبتكرون أحدث العلاجات وأهمها للأمراض كافة وحتى المستعصية منها. ولكن كيف للتطور التكنولوجي أن يتنبّأ بحدوث مرضٍ معين؟ هل لكم أن تتصوروا بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتنبأ باحتمال اصابتكم بألزاهايمر؟

ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها التنبؤ باحتمالات الإصابة بمرض بألزهايمر قبل 7 سنوات من بدء ظهور أعراض المرض.

وتعتمد هذه المنظومة التي ابتكرها فريق بحثي من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو الأميركية على مستويات الكوليسترول في الدم ونسبة هشاشة العظام (لدى المرأة) ضمن مؤشرات حيوية أخرى لقياس احتمالات الإصابة بألزهايمر.

وتقول الباحثة أليس تانج عضو فريق الدراسة إن هذه المنظومة تمثل “الخطوة الأولى نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الصحية الروتينية لتحديد مخاطر الإصابة بالمرض بشكل مبكر قدر المستطاع، وكذلك محاولة فهم التفسيرات البيولوجية وراء الإصابة بألزهايمر”.

وأضافت أن “قوة الذكاء الاصطناعي في هذا السياق تتمثل في إمكانية تحديد المخاطر بناء على مجموع الأمراض المختلفة التي يعاني منها المشاركون في التجربة”.

وفي إطار التجربة التي نشرتها الدورية العلمية “نيتشر إيجينغ” (Nature Aging)، استخدم الفريق البحثي بيانات صحية تخص أكثر من 5 ملايين مريض، للبحث عن العناصر التي تزيد من احتمالات الإصابة بألزهايمر اعتمادا على منظومة الذكاء الاصطناعي، ووجدوا أن دقة تنبؤات المنظومة يمكن أن تصل إلى 72% قبل 7 سنوات من الظهور الفعلي لأعراض المرض.

وبحسب الدراسة، وجد الباحثون أن أمراضاً عديدة مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول ونقص فيتامين دي تعتبر من مؤشرات الإصابة بألزهايمر لدى الرجال والنساء على حد سواء، في حين تبين أن تضخم البروستاتا وضعف الانتصاب من دلالات الإصابة بالمرض لدى الرجال، وأن هشاشة العظام من مؤشرات الإصابة به لدى النساء. غير أن الإصابة بهذه الأمراض ليست دليلا مؤكدا على أن المريض سوف يصاب بألزهايمر مستقبلا.

وقالت تانج إن “المنظومة الإلكترونية يمكنها التنبؤ بألزهايمر بناء على مجموعة الأمراض التي يعاني منها الشخص”، ويأمل الباحثون في توظيفها لتشخيص الإصابة بأمراض أخرى مثل الذئبة الحمراء وبطانة الرحم المهاجرة.