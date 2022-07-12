هل الرضاعة الطبيعية آمنة مع الإصابة بـ"فيروس C"؟

تسعى الأمهات لبذل كل ما في وسعهن لحماية صحة أطفالهن، وعندما تكون مصابة بالتهاب الكبد سي قد تشعر بعدم اليقين بشأن أفضل الطرق لرعاية مولودك الجديد، خاصة عندما يتعلق الأمر بقرار أساسي هل يجب إرضاع طفلك، وذلك حسبما نشر موقع” webmd”.

هل الرضاعة الطبيعية آمنة مع الإصابة بالفيروس سي؟

نعم، يمكنك إرضاع طفلك دون قلق، لأن فيروس سي، وهو الفيروس المسبب لالتهاب الكبدي لا ينتشر عن طريق لبن الأم، وتشير الدراسات أيضاً إلى أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية لا يعانون من معدلات التهاب الكبد C أعلى من الذين يرضعون لبناً صناعياً.

وينتشر الفيروس للآخرين عندما يدخل دم شخص مصاب لدم آخر غير مصاب، ويمكن أن يصاب الأطفال بالفيروس من أمهاتهم أثناء الولادة – حوالي 6 من كل 100 طفل يولدون لأمهات مصابات بالتهاب الكبدي سي يصابون بالعدوى، لكن تظهر الأبحاث أن الرضاعة الطبيعية لا تسبب العدوى.

تشمل الطرق الأخرى لانتشار التهاب الكبد C ما يلي:

1-مشاركة الإبر أو الحقن

2-إصابات الوخز بالإبر، والتي يمكن أن تحدث في أماكن الرعاية الصحية.

3-الحصول على وشم أو ثقب الجسم إذا لم يتم تنظيف الأدوات بشكل صحيح.

4-الاتصال الجنسي مع شخص مصاب.

5-مشاركة الأغراض الشخصية التي قد تكون ملطخة بدماء أحدهم، مثل ماكينة الحلاقة أو فرشاة الأسنان.

ماذا لو كنت أعانى من تشقق أو نزيف في الحلمة؟

إنها مشكلة شائعة للأمهات المرضعات، ولا تذكر الأبحاث بشكل مباشر ما إذا كان من المقبول الاستمرار في الرضاعة الطبيعية أم لا، لكن الخبراء يقولون إن الرهان الأكثر أماناً هو التوقف حتى تلتئم الحلمتان، للمساعدة في منع الحليب من الجفاف، قم بضخه وتخلص منه.