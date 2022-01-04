هل الشوكولاتة تسبب الصداع؟ إليكم الإجابة

إذا طلب منك شخص ما أن تصف صداعًا، فسيكون من الصعب تحديد إجابة واحدة تناسب الجميع، ذلك لأن الصداع يمكن أن يعاني منه جميع الأشخاص بشكل مختلف.

بالنسبة للبعض، يمكن أن يكون الصداع حادًا ومزعجًا، بينما بالنسبة للبعض الآخر، يمكن أن يشعر وكأنه إحساس بالخفقان داخل الرأس، بحسب ما ذكرت مجلة “healthdigest” الصحية.

يمكن أن يستمر الصداع لدقائق فقط أو لأيام، ولكن على الرغم من الاختلافات، يمكن تصنيف جميع أنواع الصداع على أنها ألم يحدث في مكان ما داخل الرأس.

عندما يتعلق الأمر بأسباب الصداع، يمكن أن تتنوع الأسباب. تحدث معظم حالات الصداع بسبب تصلب عضلات الرقبة والرأس، والمعروف باسم صداع التوتر، ويمكن أن يحدث هذا الصداع بسبب الجوع أو الإجهاد أو الحرمان من النوم أو حتى التغيرات في الطقس. على الرغم من أن الصداع النصفي يشبه هذا الصداع، إلا أنه ناتج عن ألم النهايات العصبية شديدة الحساسية في الدماغ.

في مراجعة نُشرت عام 2020 في المجلة العلمية “Nutrients”، حقق الباحثون في ادعاءات المرضى بأن الشوكولاتة هي السبب الرئيسي للصداع النصفي من خلال فحص سلسلة من الدراسات السابقة.

لم يكن الدليل على ما إذا كانت الشوكولاتة هي السبب المباشر للصداع قويا بما يكفي لتحديده بشكل قاطع. ومع ذلك يعتقد الخبراء أن بعض المكونات في الشوكولاتة، مثل الكافيين، يمكن أن تكون عاملاً مساهماً.

ثبت مؤخرا أن هناك مكونًا إضافيًا موجودًا في الشوكولاتة، وهو بيتا فينيل إيثيل أمين، يؤثر على تدفق الدم في المخ، مما يدل على وجود صلة محتملة للشوكولاتة بظهور الصداع النصفي.

من ناحية أخرى، تحتوي الشوكولاتة أيضًا على الكاكاو، وهو مكون يعتقد الخبراء في مؤسسة الأمريكية للعلوم الطبية أنه قد يساعد بالفعل في تخفيف الصداع.

استنادًا إلى نتائج الدراسة، صرح مؤلف الدراسة بول دورهام من مركز الطب الحيوي وعلوم الحياة بجامعة ولاية ميسوري، أن “بياناتنا هي أول دليل يدعم أن الأنظمة الغذائية الغنية بالكاكاو تزيد من البروتينات التي تمنع الخلايا العصبية لديك من الإثارة وإطلاق جزيئات التهابية يُعتقد أنها تسبب الصداع النصفي “.