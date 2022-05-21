تتعدد طرق حفظ الطعام باختلاف الثقافات في جميع أنحاء العالم، احدى هذه الطرق هي التجفيف وهى عملية سحب الرُطُوبَة من الغذاء يعرف باسم تجفيف الطعام.

وفقا لموقع ” healthline”، لا تساعد هذه الطريقة فقط في زيادة العمر الافتراضي للأطعمة فحسب، ولكن في حالة طرق الحفظ مثل التجفيف، يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل مساحة التخزين الخاصة بهم.

مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل الطماطم والتفاح والأعشاب والبرتقال والجزر وما إلى ذلك يمكن أن تكون مجففة، يمكن استخدام الإجراءات التي تتراوح من التجفيف بالشمس إلى استخدام المعدات لتجفيف الأطعمة.

قد يؤدي تجفيف الأطعمة إلى التخلص من محتواها من الرطوبة، ولكن هل يؤثر أيضًا على صحتها؟

هل الطعام المجفف صحي؟

الشكوك حول صحة الطعام المجفف ليست جديدة، ولكن دعونا نلقي نظرة على المزايا والعيوب لاكتساب رؤية أفضل لها.

الإيجابيات: مزايا الطعام المجفف هي:

الأطعمة المجففة مليئة بالعناصر الغذائية والطاقة.

كونها مصدرًا للألياف، يمكن أن تساعد الأطعمة المجففة على الهضم الصحي.

يمكن أن يكون الطعام المجفف خيارًا ممتازًا للوجبات الخفيفة الغنية بالمغذيات.

السلبيات: عيوب الطعام المجفف هي:

يتركز محتوى السكر مما يجعلها غير صحية لمرضى السكر، كما يمكن أن يؤدي تناول السكر المفرط إلى زيادة الوزن.

قد يقلل تجفيف الطعام من قيمة بعض العناصر الغذائية مثل فيتامينات أ ، ب ، ج.

قد يؤدي وجود العناصر الغذائية المركزة إلى خطر التفاعل الدوائي.

على عكس الاعتقاد الخاطئ الشائع ، فإن جفاف الطعام لا يقضي على جميع العناصر الغذائية من الطعام، بدلاً من ذلك ، إذا تم تناولها واستهلاكها بالطريقة الصحيحة ، يمكن أن تكون الأطعمة المجففة صحية للغاية ويمكن أن ينتهي الأمر بجعلها جزءًا لا يتجزأ من الروتين اليومي.