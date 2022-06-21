هل القرفة جيدة لشعرك؟.. اليكم 3 طرق لعلاج الشعر بالقرفة

لا يقتصر تأثير القرفة على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الجلد فحسب، بل تعالج أيضاً العديد من مشاكل الشعر مثل الشيب أو ترقق الشعر المبكر، وتعالج قشرة الرأس، وتوقف تساقط الشع، وما إلى ذلك، في علاج تساقط الشعر وإعادة نمو شعرك.

هل القرفة جيدة لشعرك؟

تستخرج القرفة من أغصان أشجار عائلة القرفة، ولها العديد من الفوائد الصحية والطبية الرائعة، بصرف النظر عن استخدامها كتوابل، فإن القرفة غنية أيضاً بمضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة للميكروبات يمكنها علاج العديد من المشاكل الصحية والشعرية.

و تستخدم القرفة أيضاً الخصائص المضادة للفطريات للسيطرة على نمو قشرة الرأس التي تؤدي إلى تساقط الشعر، عند وضعه على الشعر وفروة الرأس، فإنه يحسن الدورة الدموية ويحفز نمو الشعر ويقلل من تساقطه.

فيما يلي 3 طرق فعالة لعلاج الشعر بشكل طبيعي بالقرفة:

1- ماسك “القرفة وزيت جوز الهند” :

للقرفة خصائص محفزة يمكن أن تساعد في نمو خيوط شعر جديدة، عند وضعها على فروة الرأس، تزيد القرفة من الدورة الدموية في بصيلات الشعر وتشجع على نمو خيوط جديدة، علاوة على ذلك، تعتبر القرفة أيضاً من مضادات الميكروبات القوية، هذا يعني أنه يمكن أن يمنع تراكم فروة الرأس من المشاكل الشائعة التي تسبب تساقط الشعر مثل قشرة الرأس والالتهابات الفطرية، جربي هذا القناع الرائع للشعر بجوز الهند والقرفة.

الطريقة :

– كيفية صنع قناع للشعر بزيت جوز الهند والقرفة أمر بسيط للغاية، كل ما تحتاجه لهذا القناع أو المسك هو القليل من القرفة العضوية المطحونة حديثًا وزيت جوز الهند المعصور على البارد، خذ وعاء واخلط المكونين جيدًا، ضع العجينة مباشرة على فروة رأسك واتركها لمدة 30 دقيقة.

2- ماسك القرفة والبيض وزيت جوز الهند :

تشتهر القرفة منذ زمن طويل بتحفيز نمو الشعر عن طريق منع تساقط الشعر المفاجئ وعلاج الصلع.

الطريقة :

للاستمتاع بفوائد الشعر هذه، كل ما عليك فعله هو خفق بيضة، مرة أخرى شيء متاح بسهولة في مطبخك، وخلطه مع بعض زيت جوز الهند النقي والقرفة العضوية المطحونة حديثًا.

3- قناع القرفة والعسل وزيت جوز الهند :

وقد وجد أيضاً أن مزيجاً من القرفة المطحونة وزيت جوز الهند النقي والعسل يمكن أن يصنع العجائب للشعر عن طريق الحد من تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر، جرب الوصفة المذكورة أدناه ليوم شعرك الجيد.

الطريقة :

خذ وعاءً وأضف ملعقتين كبيرتين من القرفة المطحونة حديثاً وملعقة من العسل وبضع قطرات من زيت جوز الهند النقي، امزج كل شيء جيداً، ضعي هذا القناع على فروة رأسك ودلكيها بلطف، اتركي القناع على شعرك لمدة 15 دقيقة، أخيراً، اغسليه بشامبو خالي من الكبريتات عالي الجودة.

يمكن لأقنعة الشعر المصنوعة من القرفة أن تحسن الدورة الدموية في فروة رأسك وتعزز نمو الشعر عن طريق تقليل تساقط الشعر وتحفيز بصيلات الشعر.

يساعد مكون الجمال المتوفر بسهولة أيضاً في إزالة تراكم البكتيريا من فروة الرأس، تعمل خصائصه الطبية على تقليل الالتهاب في فروة الرأس وهذا هو السبب في أن شعرك يبدأ في العمل بشكل طبيعي وبالتالي يساعد في تحفيز نمو الشعر.