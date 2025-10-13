هل القهوة ترفع ضغط الدم.. إليكم هذه المعلومات!

القهوة مشروب يومي يعتمد عليه ملايين الأشخاص حول العالم لبدء يومهم، لكن السؤال: هل شرب القهوة قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم المزمن؟ أم أن الحديث عن هذه العلاقة مجرد خرافة؟ فيما يلى نلقي نظرة فاحصة على الأدلة العلمية، ونفكّ شيفرة العلاقة بين القهوة وضغط الدم.

كيف قد تؤثر القهوة وضغط الدم؟ الفرضية بيولوجية

المكون الرئيسي في القهوة، وهو الكافيين (Caffeine)، يعمل كمنبّه للجهاز العصبي المركزي، وقد يؤدي إلى إفراز هرمون الأدرينالين (Adrenaline) الذي يرفع مؤقتًا ضغط الدم.

الكافيين قد يثبط مستقبلات الأدينوزين (Adenosine) التي تساعد على توسعة الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تضيق الأوعية وارتفاع الضغط.

بالإضافة إلى الكافيين، تحتوي القهوة على مواد مضادة للأكسدة ومركبات أخرى قد تخفف من التأثير الضار المحتمل أو تلعب دورًا وقائيًا.

ماذا تقول الدراسات؟ الأدلة متباينة

التأثير القصير الأجل

العديد من التجارب حسب تقرير موقع Healthline تشير إلى أن تناول جرعة من الكافيين (حوالي 200-300 ملج) يرفع الضغط في الساعات التي تلي ذلك، بمقدار متوسط يقدر بـ 8 ملم زئبقي في الضغط الانقباضي و 5–6 ملم في الضغط الانبساطي.

فيما كشفت دراسة أُخرى أن هذا الارتفاع قد يستمر حتى 3 ساعات بعد تناول القهوة، في تجربة عشوائية حول تأثير كوب واحد من القهوة (حوالي 80 ملج كافيين) على شباب أصحاء، لم يظهر تأثير معنوي كبير في ضغط الدم بعد ساعة، ما يُشير إلى أن التأثير قد يكون طفيفًا أو متباينًا حسب الفرد.

التأثير على المدى الطويل وعلاقته بارتفاع الضغط المزمن

دراسة طويلة الأمد في جامعة جونز هوبكنز أظهرت أن الرجال الذين شربوا القهوة بانتظام لم يكن لديهم اختلاف كبير في متوسط ضغط الدم على مدار عقود مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

وفي مراجعة للتجارب السريرية، وجد أن الكافيين قد يرفع الضغط بقدر بسيط (حوالي 2.4 ملم انقباضي و1.2 ملم انبساطي) عند التعرض الحاد، لكن هذا لا يترجم دائمًا إلى تأثر مزمن.

الخلاصة: خرافة أم حقيقة؟

الحقيقة أن القهوة تحدث غالبًا ارتفاعًا مؤقتًا في ضغط الدم بعد تناولها، خاصة في الأشخاص الذين لا يشربون القهوة بانتظام.

لكن الأدلة الحالية لا تدعم بقوة أن شرب القهوة المعتاد يسبب ارتفاعًا دائمًا في ضغط الدم أو يزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بفرط الضغط في عموم الناس الأصحاء.

ففي بعض الحالات، قد يكون الأشخاص الحساسون للكافيين أو الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشديد أكثر تأثرًا، وقد ينصحون بتناول كميات معتدلة أو مراقبة التفاعل الشخصي.

نصائح لمحبي القهوة

إذا كنت لا تشرب القهوة بانتظام، قد تلاحظ ارتفاعًا أكبر في ضغطك عند تناولها فجأة جرب مراقبة الضغط لديك قبل وبعد كوب القهوة.

لا تعتمد على التوقف المفاجئ من القهوة، بل قلل تدريجيًا إذا رغبت بذلك.

إذا كنت تعاني من ارتفاع في ضغط الدم بالفعل، استشر طبيبك حول الكمية المناسبة لك من الكافيين.