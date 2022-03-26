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هل المحليات الصناعية خالية من السكر حقًا؟

26 - مارس - 2022
المحليات الصناعية

المحليات الصناعية

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تشير دراسة جديدة إلى أن بعض المحليات الصناعية مرتبطة بزيادة خطر الاصابة بالسرطان، ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة PLOS Medicine.

لتقييم إمكانية السرطنة المحتملة للمحليات الصناعية، حلل الباحثون بيانات من 102،865 من البالغين الفرنسيين المشاركين في دراسة NutriNet-Sante.

تعد الدراسة مجموعة مستمرة على شبكة الإنترنت بدأها في عام 2009 فريق أبحاث علم الأوبئة التغذوية (EREN).

يقوم المشاركون بالتسجيل طوعًا والتقرير الذاتي عن التاريخ الطبي، والبيانات الاجتماعية والديموغرافية والنظام الغذائي ونمط الحياة والبيانات الصحية، جمع الباحثون البيانات المتعلقة بتناول التحلية الاصطناعية من السجلات الغذائية على مدار 24 ساعة.

بعد جمع معلومات تشخيص السرطان أثناء المتابعة، أجرى الباحثون تحليلات إحصائية للتحقق من الارتباط بين تناول المحليات الصناعية وخطر الإصابة بالسرطان، تم تعديلها أيضًا لمجموعة من المتغيرات بما في ذلك العمر والجنس والتعليم والنشاط البدني والتدخين ومؤشر كتلة الجسم والطول وزيادة الوزن أثناء المتابعة، داء السكري، والتاريخ العائلي للإصابة بالسرطان، وكذلك المدخول الأساسي من الطاقة، والكحول، والصوديوم، والأحماض الدهنية المشبعة، والألياف، والسكر، والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان.

وجد الباحثون أن المسجلين يستهلكون كميات أكبر من المحليات الصناعية على وجه الخصوص الأسبارتام واسيسولفام- K، لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالسرطان بشكل عام مقارنة بغير المستهلكين، لوحظت مخاطر أعلى للإصابة بسرطان الثدي والسرطانات المرتبطة بالسمنة.

وفقًا للمؤلفين، “لا تدعم النتائج التي توصلنا إليها استخدام المحليات الصناعية كبدائل آمنة للسكر في الأطعمة أو المشروبات وتوفر معلومات مهمة ومبتكرة لمعالجة الجدل حول آثارها الصحية الضارة المحتملة، بينما يجب تكرار هذه النتائج في المجموعات الأخرى واسعة النطاق والآليات الأساسية الموضحة من خلال الدراسات التجريبية ، فهي توفر رؤى مهمة ومبتكرة لإعادة التقييم المستمر لمُحليات المضافات الغذائية من قبل هيئة سلامة الأغذية الأوروبية والوكالات الصحية الأخرى على مستوى العالم “.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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