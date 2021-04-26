الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل المشروبات الخالية من السكر تقلل من الدهون؟ إليكم الحقيقة

26 - أبريل - 2021
مشروبات مثلجة

مشروبات مثلجة

A A A
طباعة المقال

في السنوات الأخيرة، بعد تعميم مفاهيم مضادات الأكسدة والتجديد، ظهر في السوق عدد لا حصر له من الأدوية التي تبطئ امتصاص الكربوهيدرات، ومنتجات مختلفة ذات محتوى منخفض من السعرات الحرارية أو تحتوي على مواد تحلية.

من أجل أن يشرب الناس المشروبات السكرية قدر الإمكان ولكي لا يصابوا بالدهون، بدأ العديد من المصنّعين في تطوير سلسلة من المشروبات الخالية من السكر، واستبدال سكر الطعام بمُحليات مختلفة.

في هذا الصدد، هناك نقاش ساخن حول الأطعمة التي تحمل عبارتي “0 سعرات حرارية” و”خالية من السكر”: لماذا المشروبات الخالية من السعرات الحرارية حلوة جدًا، وهل شربها حقًا لن يؤدي إلى زيادة الوزن؟

السكر، الذي يوجد عادة في الطعام الذي اعتدنا عليه، هو سكر حبيبي أبيض أو حبيبات سكر، قصب السكر، جلوكوز وغيرها.
هذه الأنواع من السكر لا تحتوي على منتجات مكتوب عليها “خالية من السكر”. لكن بدلاً من ذلك، تضاف إليها المحليات.

المُحليات منخفضة الطاقة وعالية الحلاوة. تسمح إضافة كمية صغيرة من المُحلي بإعطاء المنتج طعمًا حلوًا غنيًا ومتوازنًا.

وفقًا للبيانات المعروفة، يتم تقسيم المحليات إلى مواد طبيعية وتركيبية.

هناك حوالي 20 نوعًا من المحليات المعتمدة في الصين، التي تستخدم على نطاق واسع في إنتاج الغذاء.

عادة ما تضاف ثلاثة أنواع من المحليات إلى المنتجات الخالية من السكر: كحول السكر (إكسيليتول، سوربيتول، مالتيتول)، محليات اصطناعية غير كحولية (السكرين، سيكلامات، أسبارتام)، المحليات الطبيعية (مثل ستيفيوسيد، حمض الغلسرهيزيك).

بينما تحتوي المحليات على سعرات حرارية قليلة جدًا أو لا تحتوي على سعرات على الإطلاق، إلا أنها تحتوي على حلاوة عالية جدًا تحفز الشهية وتعزز تناول السعرات الحرارية العالية.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من الصحة

النوبة القلبية.. علامة تحذيرية قد تظهر لدى النساء قبل شهر من الحادث
البنكرياس
ما العلاقة بين هذا العارض عند الاسترخاء وسرطان البنكرياس؟
القهوة- تعبيرية
مشروبات قد تساعد على تخفيف مشكلات الأمعاء

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار
غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي