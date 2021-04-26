هل المشروبات الخالية من السكر تقلل من الدهون؟ إليكم الحقيقة

في السنوات الأخيرة، بعد تعميم مفاهيم مضادات الأكسدة والتجديد، ظهر في السوق عدد لا حصر له من الأدوية التي تبطئ امتصاص الكربوهيدرات، ومنتجات مختلفة ذات محتوى منخفض من السعرات الحرارية أو تحتوي على مواد تحلية.

من أجل أن يشرب الناس المشروبات السكرية قدر الإمكان ولكي لا يصابوا بالدهون، بدأ العديد من المصنّعين في تطوير سلسلة من المشروبات الخالية من السكر، واستبدال سكر الطعام بمُحليات مختلفة.

في هذا الصدد، هناك نقاش ساخن حول الأطعمة التي تحمل عبارتي “0 سعرات حرارية” و”خالية من السكر”: لماذا المشروبات الخالية من السعرات الحرارية حلوة جدًا، وهل شربها حقًا لن يؤدي إلى زيادة الوزن؟

السكر، الذي يوجد عادة في الطعام الذي اعتدنا عليه، هو سكر حبيبي أبيض أو حبيبات سكر، قصب السكر، جلوكوز وغيرها.

هذه الأنواع من السكر لا تحتوي على منتجات مكتوب عليها “خالية من السكر”. لكن بدلاً من ذلك، تضاف إليها المحليات.

المُحليات منخفضة الطاقة وعالية الحلاوة. تسمح إضافة كمية صغيرة من المُحلي بإعطاء المنتج طعمًا حلوًا غنيًا ومتوازنًا.

وفقًا للبيانات المعروفة، يتم تقسيم المحليات إلى مواد طبيعية وتركيبية.

هناك حوالي 20 نوعًا من المحليات المعتمدة في الصين، التي تستخدم على نطاق واسع في إنتاج الغذاء.

عادة ما تضاف ثلاثة أنواع من المحليات إلى المنتجات الخالية من السكر: كحول السكر (إكسيليتول، سوربيتول، مالتيتول)، محليات اصطناعية غير كحولية (السكرين، سيكلامات، أسبارتام)، المحليات الطبيعية (مثل ستيفيوسيد، حمض الغلسرهيزيك).

بينما تحتوي المحليات على سعرات حرارية قليلة جدًا أو لا تحتوي على سعرات على الإطلاق، إلا أنها تحتوي على حلاوة عالية جدًا تحفز الشهية وتعزز تناول السعرات الحرارية العالية.