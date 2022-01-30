هل المشط أفضل لصحة الشعر من الفرشاة؟

تجمع الفرشاة والامشاط الأوساخ بسهولة من فروة الرأس، ويجب تنظيفها مرة في الأسبوع أو مرة كل أسبوعين على الأقل، والأمشاط أسهل في التنظيف، لكن يمكنك تنظيفها بخطوات بسيطة.‎

إذا كان الشعر دهنيا بغض النظر عن عدد مرات غسله، فقد يكون ذلك بسبب استخدام فرشاة متسخة بالزيت والشحوم وتستمر في نقلها إلى الشعر. ومثل فرش المكياج، تتسخ فرشاة الشعر بالاستخدام المتكرر.‎

وإلى جانب كتل الشعر وبقايا منتجات العناية، يتراكم عث الغبار وخلايا الجلد الميتة والزيوت، ويمكن أن يكون هذا الخليط أرضاً خصبة للبكتيريا ولنمو الخميرة المفرط، ما يرفع خطر العدوى ويؤدي إلى جفاف وحكة فروة الرأس ويجعل الشعر دهنياً بشكل أسرع.‎

ويوصي الخبراء بإزالة الشعر المتراكم مرة واحدة في الأسبوع وغسل الفرشاة كل أسبوعين، مثل الأمشاط، الأسهل في التنظيف والأقل نشراً للدهون في الشعر. ‎

وربما تكون الأمشاط صحية أكثر إذ تمنع واسعة الأسنان منها انتشار الزيت، وهي الأفضل للشعر المبللاً وتساعد في منع التلف. ‎

وقال الخبراء في شركة فيليب كينجسلي “يتورم الشعر المبلل بنسبة تصل إلى 20 إلى 30%، لذا فإن تمشيطه بقسوة عندما يكون مبللاً يمكن أن يكسره مثل شريط مطاطي، ولتجنب التقصف غير الضروري، يفضل استخدام مشط لإزالة التشابك بعد غسل الشعر”. ‎

وحسب الخبراء، فإن أفضل طريقة لتنظيف الفرشاة أو المشط، بإذابة ملعقة كبيرة من سائل الغسيل في حوض ماء لنقع الفرشاة، بعد إزالة آثار الشعر، بعد إضافة كمية صغيرة من السائل المطهر، حسب إكسبريس البريطانية