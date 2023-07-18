هل النوم 8 ساعات متواصلة ضرورة؟

نفى الدكتور دانيال ليبرمان من جامعة “هارفرد” ما قيل عن النصائح الأكثر شيوعًا للحصول على قسطٍ جيدٍ من الراحة أثناء الليل بالنوم ثماني ساعات على الأقل، واعتبر أنّ “الناس في الواقع يكونون أفضل إذا ناموا لمدة سبع ساعات”.

وضمن حلقة من “بودكاست” Diary of a CEO:، قال إنّ “فكرة أنك بحاجة إلى ثماني ساعات من النوم كانت موجودة منذ فترةٍ طويلةٍ، بشكل أساسي منذ الثورة الصناعية”.

وشرح: “زملائي في مجال الطب التطوري، وضعوا أجهزة استشعار على الأشخاص الذين ليس لديهم كل العوامل التي قيل لنا أنها تدمر النوم. قيل لنا أن التلفزيون والأضواء وهواتفنا وكل هذه الأشياء تمنعنا من النوم. وعندما تضع أجهزة استشعار على أشخاص ليس لديهم كهرباء وليس لديهم أجهزة تلفاز ولا هواتف، أو أيا من هذه الأدوات، يتضح أنهم ينامون من ست أو سبع ساعات في الليلة، وإنهم لا يأخذون قيلولة”.

وتابع: “لذا فإن فكرة أن البشر الطبيعيين ينامون ثماني ساعات في الليلة هي مجرد هراء. هذا ليس صحيحًا”.

وقال إن الحد من وقت الشاشات قد يجعلك بحاجة إلى نوم أقل على المدى الطويل.

ووفقًا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا من 9 إلى 12 ساعة في الليلة، بينما يحتاج المراهقون من 8 إلى 10 ساعات. ومع ذلك، فإن مجموعة متزايدة من الأبحاث تدعم نظرية الدكتور ليبرمان.

ولطالما ارتبطت قلة النوم بالمشاكل الصحية المزمنة مثل أمراض القلب وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري والسكتة الدماغية والسمنة والاكتئاب. ومع ذلك، هناك بعض المحاذير لقاعدة السبع ساعات.

وللحصول على نوم مريح ليلًا، توصي الأكاديمية الأميركية لطب النوم بالذهاب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة والاستيقاظ في نفس الوقت كل صباح، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.