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هل الوزن الزائد يحمي من أمراض قاتلة؟ إليكم هذه الدراسة الصادمة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2021 11:40 صباحًا
السمنة

السمنة

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قالت دراسة أجراها علماء من جامعة “غوتنبرغ” السويدية، أن زيادة الوزن يمكن أن تزيد من فرص النجاة من بعض الأمراض القاتلة.

وأجرى العلماء الدراسة على 2196 شخصًا، ولاحظوا أن الأشخاص الذين لديهم محيط خصر كبير، كانوا أقل عرضة للوفاة من الالتهابات البكتيرية الشديدة، بحسب ما نقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وأشارت الدراسة إلى أن 26% من المرضى الذين يعانون التهابات بكتيرية شديدة وكانوا بوزن طبيعي، ماتوا في غضون عام، مقارنة بـ17% بالنسبة لمجموعات كان فيها مؤشر كتلة الجسم أعلى.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور آيسا أليسو: “في معظم الأمراض تكون السمنة وزيادة الوزن أمرًا خطيرًا، وهو ما ينطبق على عدة أنواع من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، وعلى وجه الخصوص كوفيد-19؛ حيث يرتبط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم بمعدلات وفيات أعلى؛ إلا أن الأمر مختلف مع الالتهابات البكتيرية الشديدة”.

بينما قال غونار جاكوبسون المؤلف المشارك في الدراسة إن “هناك حاجة إلى المزيد من التجارب لتسليط الضوء على كيفية تأثير وزن الجسم على دفاعات الجسم ضد العدوى حتى يمكن تخصيص العلاج”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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