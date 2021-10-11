هل تتبع حمية غذائية؟هذه الأسماك تسبب دهون البطن

تعتبر الأسماك من الخيارات الصحية عموما للحمية، لكن بعض أنواع الأسماك قد تكون ذات مفعول عكسي تماما.

ويعتبر السمك عادة مصدرًا لا تشوبه شائبة من البروتينات الخالية من الدهون وأحماض “أوميغا 3” الدهنية الداعمة للقلب، ولكن بعض الأصناف والمستحضرات يمكن أن تسبب النفخة في بطنك.

ويحرق سمك السلمون البري الدهون على الرغم من احتوائه على نسبة عالية منها، وذلك بفضل بروتين بناء العضلات وكمية عالية من “أوميغا 3″، التي تنظم الأنسولين وتقلل الشهية.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من “أوميغا 3” مرتين في الأسبوع، ولكن مثلما ليست كل الدهون سيئة، فليست كل المأكولات البحرية صحية.

وحسب موقع “إيت ذيس”، فإن أول نوع علينا تجنبه هو سمك السلمون الأطلنطي، لما يحتويه على نسب عالية من “أوميغا 6” بسبب إطعامه فول الصويا.

وتعد سمكة البلطي مع المستوى العالي جدا من “أوميغا 6” أسوأ على بطنك من البرجر أو الكعك، وبالإضافة إلى ذلك، تتم تربية معظم البلطي في المزرعة ويتغذى على نظام غذائي من الذرة بدلاً من نباتات البحيرات.

ويحتوي سمك القرميد وسمك أبو سيف على مستويات عالية بشكل خطير من الزئبق، والذي يعمل كمعطل للغدد الصماء.

كما تحتوي لفائف التونة الحرّة على الكثير من السعرات الحرارية، حيث يتم تحضيرها بجانب كميات كبيرة من المايونيز، 290 سعرة حرارية و11 غرامًا من الدهون لكل لفة.

ونصحت الدراسة بالابتعاد عن قريدس تمبورا، فمن الممكن للفافة تمبورا الجمبري أن تسجل 508 سعرة حرارية و21 غرامًا من الدهون (تقريبًا مثل بيج ماك من مكدونالدز).

وحذرت الدراسة من جميع أطباق السمك في المطاعم بسبب طبخها بالزيوت المكررة عادة، وحتى الخيارات التي تبدو صحية يمكن تحضيرها بالزبدة والصلصات التي تزيد من سوء التغذية.