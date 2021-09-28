هل تتسبب المكسرات في زيادة الوزن؟ إليكم الإجابة الحاسمة

أكدت الدراسات السابقة أن المكسرات تحتوي على دهون تسبب زيادة في الوزن، ولكنها أيضا تحتوي على دهون غير مشبعة وأحادية ومفيدة أشهرها “أوميغا3″، بالإضافة إلى الفيتامينات والبروتين والمعادن.

أكدت الأبحاث الحديثة أن هذه الأطعمة الغنية بخصائص التغذية وخصائص الشفاء المعجزة لن تؤدي إلى زيادة الوزن، كما ذكر موقع “ميديك فوريوم”.

وتحتوي حفنة من المكسرات على 200 سعرة حرارية أي بنسبة 10% من حاجة الجسم اليومية من السعرات الحرارية، مما أثار الحيرة حول دور المكسرات في زيادة الوزن أو نقصانه، ولكن أثبت الباحثون في جامعة “تورنتو” أن تناول 35-40 غرام من المكسرات يوميا تؤدي إلى فقدان الوزن، وأن تناول هذه الوجبات الخفيفة الصحية باعتدال لاتسبب زيادة في الوزن.

وأوضحت الدراسة أن تناول المكسرات باعتدال يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويضبط مستويات الهيموجلوبين الذي يحدد مستويات السكر في الدم، كما أثبتت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات يعيشون أطول من أولئك الذين لا يتناولونها، وذلك بسبب قدرة المكسرات على منع الأمراض المزمنة والخطيرة مثل أمراض القلب والسكري وضغط الدم.

ويؤكد الخبراء أن المكسرات تقلل من خطر متلازمة التمثيل الغذائي مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وأن اتباع حمية البحر المتوسط بالإضافة إلى 30 غرام من المكسرات يوميا يقلل من انتشار متلازمة التمثيل الغذائي أكثر من اتباع نظام غذائي قليل الدسم.