هل ترغب في إنقاص وزنك ؟ توقف عن هذه الاطعمة الـ7 فورا

عندما تبدأ معدتك بالشكوى في منتصف اليوم أو في نهايته، يتجه الكثير منا إلى تناول مقبلات أو وجبات خفيفة، التي يمكنها أن تبعد الجوع عن معدتك، لكن بعضها قد لا يساعد إطلاقا على إنقاص الوزن.

نشرت مؤسسة “كليفلاند كلينك” تقريرا حول 7 وجبات خفيفة، لا ينبغي تناولها على الإطلاق، إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك، والتمتع بصحة جيدة مثالية.

وجاءت تلك الوجبات الخفيفة التي ينبغي حذفها بصورة كاملة من قائمة وجباتك على النحو التالي:

1- أي رقائق مخبوزة:

تتم معالجة الرقائق المخبوزة، وغالبا ما تحتوي على نسبة منخفضة جدا من الدهون، وهو ما يجعلك تستهلك كميات كبيرة من الدهون دون أن تشعر بالشبع، كما أنها تؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم، وزيادة إفراز الأنسولين في الجسم ويعزز تخزين الدهون.

2- كعك الأرز:

تعتقد أنه يمكنك تناول الكثير منها، لأنها أقل في السعرات الحرارية، لكن كعكات الأرز غالبًا ما تكون ذات نكهة اصطناعية، وهي في الحقيقة مجرد كربوهيدرات مع القليل من التغذية أو بدونها نهائيا.

ويوصى بتناول حصة صغيرة من نصف كوب من الأرز البني، بدلاً من ذلك، فهي مغذية ومرضية أكثر – وبها سعرات حرارية أقل في النهاية.

3- المعجنات:

هذه المضللة الصغيرة هي عنصر غذائي “صفر” ولا تفعل شيئًا سوى وضع الأنسولين وسكر الدم على قمة نسبها في الجسم، وهذا بدوره يجعلك أكثر جوعًا.

4- رقائق البطاطس:

وتفتقر رقائق البطاطس إلى أي قيمة غذائية كبيرة، وبالتالي فهي خالية من السعرات الحرارية، ولكنها غنية بالدهون وقليلة الألياف والبروتين.

5- العصي أو المصاصات النباتية:

هؤلاء مثل ذئب في ثياب حمل، ويعتقد الناس أن هذه الوجبات الخفيفة المعالجة بشكل مكثف صحية، لأنها مصنوعة من الخضار.

لكن عصي وقش الخضروات تفتقر إلى الألياف والبروتين، وهي خالية عمليًا من العناصر الغذائية.

وقد تكون دهونها أقل قليلاً من رقائق البطاطس، لكن لماذا لا تأكل الشيء الحقيقي فقط؟ اغمس الفليفلة النيئة والجزر والخيار والبروكلي وطماطم العنب في الحمص، وستحصل على دهون أقل ومغذيات أكثر.

6- العصائر الصناعية:

يمكن أن تكون العصائر المصنوعة منزليًا مليئة بالعناصر الغذائية. لكن العصائر التي يمكنك تناولها وتناولها، حتى من أفضل متجر عصائر محلي أو محل بقالة، غالبًا ما تكون مليئة بالسكر المضاف (غالبًا، من عصير الفاكهة) والسعرات الحرارية.

ويمكنك زيادة 300-700 سعرة حرارية مع هذه “الوجبة الخفيفة” السريعة، والتي لن تجعلك تشعر بالشبع كما ينبغي لوجبة خفيفة جيدة.

7- ألواح الحبوب (الجرانولا):

غالبًا ما يتم إخفاءها على أنها “ألواح حلوى صحية” ويمكن أن تحتوي على كميات كبيرة من السكر مع القليل جدًا من البروتين والألياف.

كن على علم بالمكونات، واقرأ الملصق الغذائي، لذا، قبل أن تأكل شيئًا تعتقد أنه صحي، اقرأ الملصق أولاً وشاهد ما تحصل عليه حقًا.

وستمنعك هذه الممارسة الأفضل من تناول الكثير من الأطعمة الخالية من الفوائد الغذائية والمحملة بالملح والسكر والدهون.