السبت 12 ذو القعدة 1443 ﻫ - 11 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل تريدون مفتاح الصحة والجمال؟ تناولوا هذا النوع من المكسرات

19 - مايو - 2021
آخر تحديث: 19 - مايو - 2021 2:01 مساءً
مكسرات

مكسرات

A A A
طباعة المقال

أوردت مجلة Instyle أن اللوز مفتاح الصحة والجمال، مشيرة إلى أنه يجب تناول اللوز غير المحمص وغير المملح بكمية تعادل نحو 10 غرامات يومياً.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال، أن اللوز غني بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، وتحارب نوبات الجوع الشديدة، ما يساعد في إنقاص الوزن، والتمتع بالرشاقة.

كما يعد اللوز غنيا بالأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تحول دون تجلط الدم، وتحد من خطر الإصابة بأزمة قلبية.
كما يزخر اللوز بالمعادن والفيتامينات المهمة للصحة والجمال مثل المغنيسيوم لإنقاص الوزن، والرشاقة وفيتامين E لشباب البشرة.

ومن فوائد اللوز الصحية عديدة، نذكر بعضًا منها ما يأتي:

يحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة تساعد على خفض الكوليسترول.

يعد غني بالمغنيسيوم، والكالسيوم، وفيتامين هـ، والبوتاسيوم، ولذلك يساعد على خفض ضغط الدم وتقوية العظام.

يساعد في موازنة السكر في الجسم.

تخفيف الحرقة.

تحسين مرونة الجلد.

تحسين الحالة المزاجية.

    المصدر :
  • الإمارت 24

المزيد من الصحة

الجبنة ومخاطرها الصحية
هذا ما يحدث للجسم عند التخلي تماما عن تناول الجبنة
شرب الماء- تعبيرية
هل تعلم ما هي ماء الشمس السحرية؟.. اليكم التفاصيل
النوم - تعبيرية
تحذير.. لا تحتفظ بهاتفك بجانبك أثناء النوم

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع
مجلس الوزراء
فضيحة الوزير وامتعاض الموظفين!
المروحية الإيطالية
العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!